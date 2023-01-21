Директор рынка во Владикавказе обвинен по делу о крупном пожаре

21 января 2023, 15:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утверждено обвинительное заключение по делу директора владикавказского рынка "Викалина", который допустил нарушения пожарной безопасности, после чего при пожаре пострадали три человека, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая 2022 года стало известно, что директор рынка "Викалина" во Владикавказе стал подозреваемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, руководство ООО «Викалина», зная о нарушениях правил пожарной безопасности и об отсутствии разрешения на эксплуатацию ангаров, предоставляло торговые места арендаторам, подвергая их жизнь опасности в случае пожара. 6 мая 2022 года на рынке произошел крупный пожар, пострадали два человека. По данным МЧС, на рынке загорелись ангары с вещами.

Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «Викалина». Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Версия следствия осталась прежней: обвиняемый, зная о нарушениях правил пожарной безопасности и об отсутствии разрешения на эксплуатацию ангаров, проигнорировал требования пожарного надзора и предоставлял в аренду торговые места, сообщила пресс-служба ведомства.

"6 мая 2022 года на территории рынка произошел пожар, в результате которого уничтожено имущество арендаторов и реализаторов, причинен легкий вред здоровью местной жительницы, еще две женщины были доставлены в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным газом»", - говорится в публикации на сайте ведомства.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Советский райсуд Владикавказа для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура.

Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, после пожара МЧС сообщило, что рынок "Викалина" в последний раз проверялся в 2019 году, тогда юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье о нарушениях требований пожарной безопасности.

Премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев в связи с пожаром в "Викалине" распорядился проверить соблюдение требований пожарной безопасности на всех рынках в республике.

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