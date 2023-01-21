Участники акции в Сухуме с требованием обеспечить жильем добились встречи с премьер-министром

21 января 2023, 06:10

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Акция с требованием обеспечить жильем многодетные и малообеспеченные семьи прошла в Сухуме. Ее участники добились встречи с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом, которые взял под личный контроль решение жилищных проблем нуждающихся.

Как писал "Кавказский узел", 17 января участники акции в Сухуме потребовали обеспечить жильем нуждающихся. По их словам, многодетные и малообеспеченные семьи вынуждены годами снимать жилье, не имея возможности приобрести собственное. В Абхазии есть программа по обеспечению жильем нуждающихся, но ее бюджет - только 60 миллионов рублей в год, указал депутат парламента Эрик Рштуни.

Жители Абхазии провели 20 января очередную акцию в Сухуме, требуя предоставить им жилье. "Люди хотят найти жилье, зайти и жить", - заявила одна из участниц акции. По ее словам, к участникам акции приходили госслужащие и силовики, проверяли домовые книги и жилищные условия.

В акции, судя по видео, опубликованному в телеграм-канале "Respublica", приняли участие несколько десятков человек. Их сопровождали сотрудники МВД Абхазии. К собравшимся вышел заместитель начальника УВД по городу Сухум, полковник Чичба, который попросил людей разойтись и дать возможность уполномоченным структурам начать решать их жилищный вопрос.

Участники акции через какое-то время переместились к недостроенной многоэтажке неподалеку. Отвечая на вопрос журналистки, участница акции рассказала про этот дом. "Этот дом мы нашли пустым, чтобы заселить наших людей", - сказала она.

Однако, по ее словам, представители властей их в дом не пускают. "Мы даже не знаем, кому этот дом принадлежит, потому что наша администрация говорит, что он давным-давно был продан. Кому продан - никто не говорит. На балансе государства он не висит, но людям они его не дают", - заявила она. По ее словам, протестующие планируют зайти в дом и из него больше не выходить. При этом она отметила, что квартир в доме хватит для всех членов инициативной группы.

Участникам акции удалось добиться встречи с премьер-министром Александром Анквабом. На ней присутствовали также министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба, депутаты и председатель общественного объединения "Абхазское народное единство" Адгур Ардзинба. Он озвучил итоги встречи. В частности, по его словам, премьер-министр сообщил о необходимости провести "некий аудит, кто остро нуждается сегодня в том, чтобы получить материальную адресную помощь отдельно". "А все остальные будут под личным контролем премьер-министр. Вопрос прорабатывается предоставления жилья на льготных условиях по тем программам, которые есть. Но самое главное, что люди уже на улице не останутся. Такое слово, такую гарантию мы получили от премьер-министра", - рассказал Ардзинба. Он также добавил, что 25 января состоится встреча представителе властей с активом протестующих.

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