Беженцы из Гадрута презентовали фильм о проблемах в связи с переселением

21 января 2023, 05:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Фильм "Переселенцы-гадрутцы на родине родину ищут" представлен в Ереване. Его авторы рассказали о беженцах, которые уехали из Гадрута из-за осенней войны 2020 года. Гадрутцы не теряют надежды вернуться домой, а пока вынуждены решать проблемы с жильем, работой и правовым статусом в Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Ереване состоялась презентация документального фильма «Переселенцы-гадрутцы на родине родину ищут» о проблемах беженцев, покинувших свои дома в ходе осенней войны 2020 года. Фильм подготовлен Фондом Civilitas в рамках проекта «Освещение проблем беженцев при их активном участии» Степанакертского пресс-клуба, передает корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы мероприятия отметили, что до войны 2020 года в Гадрутском районе жили 13 500 человек, все они, потеряв свои дома и имущество, стали беженцами в результате войны. Четыре тысячи гадрутцев после войны вернулись в Нагорный Карабах и поселились в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. Около шести тысяч остались в Армении, а от 2500 до трех тысяч гадрутцев уехали в другие страны.

В ходе войны и после нее в своих домах, дворах или в плену погибли 23 гадрутца – мирных жителя, 48 гадрутцев до сих пор считаются без вести пропавшими, 140 гадрутцев погибли во время войны. Есть семьи, которые понесли не одну потерю.

Фильм «Переселенцы-гадрутцы на родине родину ищут» рассказывает не только о социальных трудностях гадрутцев, но и о культурных, правовых и политических проблемах. Герои фильма рассказывают о своих переживаниях и потерях, о своих проблемах и представлениях о будущем.

«Фильм содержит информационную базу, планируется, кроме показов, отправить его разным международным структурам. И это станет дополнительной поддержкой общему делу», - отметил руководитель Степанакертского пресс-клуба Гегам Багдасарян.

Маргарита Карамян считает самой главной проблемой переселенцев жилищную. По ее словам, почти все гадрутцы на сегодняшний день живут в съёмных квартирах, а так как стоимость аренды в последнее время повысилась из-за переезда россиян, положение гадрутцев ухудшилось.

«И без этого было сложно. Представьте, человек, у которого ничего нет, должен жить на пособия или на ту маленькую зарплату, которую получает в случае, если нашел работу, и порядка 80% своих доходов должен платить за аренду жилья и коммунальные услуги», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Артавазд Степанян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что владельцы квартир ставят перед ними условие: либо платить по завышенным ценам, либо освобождать квартиру.

«Они не скрывают, говорят, что это их бизнес. Мол цены повысились, квартиры сейчас сдают за 300 тысяч драмов (более 750 долларов). Многим уже говорят: "Можете – оставайтесь, не можете – освободите жилье". Ну а откуда у нас такие деньги? Куда бы ни обратился по работе, везде в первую очередь спрашивают возраст, а когда говоришь им свой возраст, говорят: «Мы вам перезвоним» - и все», - отметил он.

По его слова, сложно трудоустроиться людям старше 45 лет даже в частном секторе.

Помимо жилищной проблемы гадрутцы сталкиваются и с проблемами в правовом поле. Несмотря на то, что у всех армянские паспорта, граждане Нагорного Карабаха не имеют всех тех прав, которые имеют граждане Армении, и в повседневной жизни это предоставляет ряд неудобств.

По словам Маргариты Карамян, гадрутцы могут сдать свои паспорта и получить те же армянские, но с другим кодом – кодом Армении - и стать гражданами Армении. «Но в этом случае мы потеряем единственное доказательство, что мы жили в Гадруте. Мы потеряем штамп в наших паспортах с указанием наших домашних адресов, в целом проблема Гадрута исчезнет. То есть, через несколько лет мы, возможно, не сможем даже доказать, что когда-либо жили в Гадруте», - отметила она.

Кроме того, по ее словам, из-за наличия армянских паспортов в Армении гадрутцы не могут получить статус беженца, так как, по сути, получается, что из одной части страны они просто переехали в другую. Статус внутренне перемещенных они также не могут получить, поскольку в законодательстве Армении нет такого пункта, говорит она.

Лиана Петросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в своей машине обнаружила четыре номера газеты «Дизак», которая выходила в Гадруте. И в одном из номеров опубликован материал об истории самой газеты. Последний ее номер вышел в свет за несколько дней до войны, 15 сентября и был посвящен независимости Нагорного Карабаха.

Лиана была директором Музея страноведения им. Артура Мкртчяна (председатель Верховного совета НКР), затем главным редактором газеты «Дизак». «Наверное, это самое ценное, что осталось от Гадрута», - сказала она.

В Ереване Петросян вместе с другими гадрутцами открыли «Дизак-Арт». Это маленькое место для встречи гадрутцев, сюда приходят также беженцы из других районов Нагорного Карабаха, поселившиеся в Армении. «Здесь мы ощущаем себя в маленьком Гадруте, здесь все напоминает о нем. Мы здесь даем детям-переселенцам искусствоведческое образование», - говорит она. Лиана также продолжает издавать газету «Дизак», но только в электронной версии.

Беженцы из Гадрута также отметили, что в Нагорном Карабахе активно строятся дома для перемещенных лиц, но при этом нет инфраструктуры, отсутствуют школы, детские сады и так далее. Для гадрутцев, в частности, строится жилой квартал в пригороде Степанакерта Ачапняке.

«Но в целом нет там рабочих мест, и ко всему еще и неопределенное будущее Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметил Артавазд Степанян.

Левон Айриян и вовсе считает, что если он живет не в Гадруте, то ему уже все равно, где жить – в Ереване, Степанакерте или еще где. «Это моя родина, конечно, но это не мой родной край, край, где я родился и вырос», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец отметил, что все еще надеется вернуться к себе домой. «Но для этого Арцах (Нагорный Карабах) должен получить политическое решение. Мы с превеликим удовольствием вернемся в Арцах (Нагорный Карабах), но одного строительства домов недостаточно», - говорит он.

Гадрутцы также считают очень важным не терять связь с другими жителями Гадрутского района, сохранить диалект и традиции. По их словам, властям Армении предлагалось построить жилой квартал, пусть даже из финских домиков, чтобы дешевле обошлось, и поселить всех гадрудцев там.

«Через несколько лет нас постигнет судьба шаумянцев, геташенцев. Сегодня практически невозможно найти место проживания шаумянцев и геташенцев, они рассеялись по всему миру», - отметил Артавазд Степанян.

На презентацию фильма были приглашены представители Миграционной службы Армении, которые подтвердили пробелы в законодательстве Армении, из-за чего фактически беженцы лишены возможности получить такой статус.

Представитель Миграционной службы отметил, что в министерстве труда и социальных вопросов Армении разрабатывает проект, который позволит беженцам получить некий статус. «Проект еще не доработан, пока не ясны все детали, но это будет не статус беженца, а некий промежуточный статус, который облегчить состояние этих людей», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мелине Геворгян, пришедшая на презентацию фильма, считает очень важным не допустить ошибок 90-ых годов, когда сотни тысяч армянских беженцев, потеряв свои дома и имущества в Азербайджане, потеряли и возможность получить статус беженца.

«Часть из них рассеялись по всему миру, другая часть получила гражданство Армении. И лишь малая часть, отказавшись от того и другого, получила статус беженца. Это был результат неверной политики Армении тех лет. Сейчас нужно действовать по-другому. Ни в коем случае нельзя закрывать политический аспект данного вопроса», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Геворгян.

С материалами о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" можно ознакомиться на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.