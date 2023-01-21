Тофиг Ягублу призвал участников голодовки солидарности прекратить акцию

21 января 2023, 01:18

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К голодовке солидарности с азербайджанским оппозиционером Тофигом Ягублу присоединились еще трое активистов, число участников голодовки солидарности возросло до 11. Ягублу призвал соратников прекратить акцию, отметив, что срок его ареста подходит к концу.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 19 января число участников голодовки сократилось до восьми человек. Врач Адиль Гейбулла, который посетил Ягублу в Бинагадинском медцентре, сообщил, что у политика возникли трудности с ходьбой.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД были нарушены, заявил его адвокат.

Дочь Тофига Ягублу Хази 20 января вновь посетила отца в Бинагадинском медицинском центре. «Мы с профессором Адилем Гейбуллой встретились с отцом. Ему все хуже и хуже. По сравнению со вчерашним днем он похудел еще на один килограмм. А вообще после ареста он потерял в весе 15 кг. У него участились головокружения, в целом он сильно ослабел, очень вял. Видимо, власти хотят, чтобы он вышел из заключения полуживым, упорно отказываясь его освобождать. Если Тофиг Ягублу еще дышит, это не значит, что у него все нормально. За все возможные последствия голодовки на здоровье отца несут ответственность эта власть во главе с Ильхамом Алиевым. Отец просил передать благодарность всем тем, кто его поддерживал в это время, а участников акции голодовки солидарности с ним просил завтра (21 января) прекратить ее. Все равно уже до завершения срока ареста осталось не много (22 января истекает срок ареста Ягублу - прим. "Кавказского узла")», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор Адиль Гейбулла также отметил, что Ягублу был очень вял и жаловался на участившиеся головокружения, не может вставать с места без посторонней помощи. «За последние сутки он похудел еще на килограмм. Сейчас он весит 79 кг, в то время как до ареста его вес составлял 94 кг. Однако гемодинамические показатели – давление, сатурация, пульс - нормальные. Из-за недостаточного поступления жидкости в организме происходит обезвоживание, поэтому для поддержания водного баланса мы продолжили инфузии физраствора. В целом угроз для жизни нет. Надеюсь, что он продержится до окончания срока его ареста 22 января», - сказал доктор корреспонденту «Кавказского узла».

Представители больницы, где находится Тофиг Ягублу, воздержались от комментариев о его состоянии корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовку солидарности с Тофигом Ягублу продолжает его жена Майя Ягублу, она голодает дома 14-е сутки. "20 января мне стало очень плохо, усилились боли в желудке, почке. Сильно болит голова. Обычно у голодающих падает давление, но у меня оно повышается. Врачи говорят, что это от нарушения функционирования почек. Но я держу голодовку и прекращу ею, когда закончит голодание мой муж», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовку в поддержку политика с 9 января проводит и группа активистов в штаб-квартире партии «Мусават», хотя состав ее участников меняется. «20 января вышедших из акции не было. Напротив, к голодовке присоединились еще трое активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, Тахир Гасанли и Асим Агаев. Гасанли и Агаев для участия в акции специально приехали из Саатлинского района. Наши требования остаются прежними – освободить Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки, член ПНФА Руслан Амиров.

Бахтияр Гаджиев 5 декабря 2022 года объявил голодовку в изоляторе и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев снова начал голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось. 20 января адвокат Джавад Джавадов рассказал после посещения Гаджиева, что у него существенная потеря веса, пониженное давление, но голодовку он прекращать не намерен.

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