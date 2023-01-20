Эксперты МВД отказались исследовать публикации Батраза Мисикова

20 января 2023, 23:27

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Сотрудники МВД по Северной Осетии не провели назначенную судом по делу осетинского блогера Батраза Мисикова экспертизу, сославшись на отсутствие компетенций. Прокурор попросил провести экспертизу в Ростове-на-Дону. Защита Мисикова считает недопустимым доказательством протокол исследования поста блогера, ссылаясь на нарушения процедуры.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая 2022 года стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", был обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Адвокат заявил, что независимая экспертиза публикации Мисикова, которая проведена по инициативе защиты, противоречит выводам экспертов частной компании (эксперта Кунавина), в которую обратились сотрудники ФСБ. Опрос лингвиста из частной компании выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. На заседании 5 июля 2022 года судья удовлетворил ходатайство прокурора о третьей экспертизе текста Мисикова в экспертно-криминалистическом центре МВД по Северной Осетии. Защита усомнилась в независимости и беспристрастности экспертов ведомства.

Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова. По ходатайству защиты рассмотрение дела было перенесено в Беслан, по месту жительства блогера. Высказывание Мисикова может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

В Правобережном районном суде сегодня состоялось очередное слушание по делу блогера Батраза Мисикова. Заседание было открытым, поддержать Мисикова пришли пятеро его друзей. Так же в суде присутствовали представители СМИ, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

На заседании 20 января выяснилось, что эксперты республиканского МВД так и не провели исследование текстов блогера. Судья рассказал, что за четыре месяца получил четыре письма от МВД. Сначала экспертизу не проводили из-за того, что эксперт был в отпуске, затем из-за того, что были представлены некачественно распечатанные скриншотов, третьей причиной была загруженность эксперта. Наконец, в четвертом ответе эксперты объяснили, что проведение подобной экспертизы не входит в их компетенцию, рассказал судья Руслан Сатцаев на заседании. Прокурор в свою очередь подал ходатайство об экспертизе в Центре судебной экспертологии им. Е. Ф. Буринского Южного федерального университета в городе Ростов-на-Дону.

Защита Мисикова подала сегодня ходатайство о признании протокола исследования публикации Мисикова в Телеграм недопустимым доказательством. "Это исследование - это что-то вроде осмотра публикации. Это то, с чего в принципе закрутилось это дело", - пояснил адвокат Мисикова Агубе Галуев.

Показания понятых не совпали с тем, что изложено в протоколе и это является нарушением, на основании которого можно прекратить дело, указал адвокат на заседании. "Конституция запрещает использовать доказательства, которые получены с нарушением федерального закона, что имеет место в данном случае. То есть недопустимые доказательства не могут использоваться в доказывании. Мы считаем, что действующим законодательством не предусмотрено проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления административного правонарушения. Считаем, что у сотрудников ФСБ не было достаточных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мисикова", - сказал он.

Блогер, автор подкаста об Осетии Rajdian Алик Пухаев пришел на заседание поддержать Мисикова: "Я пришел сегодня поддержать своего друга Батраза в его непростом противостоянии с государством. В очередной раз мы убедились, что это дело напоминает фарс, даже МВД Северной Осетии отказалось в нём участвовать. Сейчас будет решаться вопрос дальнейших экспертиз, но опять же защита настаивает на том, что надо признать экспертизу, проведённую у независимого эксперта, которая доказывает несостоятельность экспертизы Кунавиных, сделанной по заказу ФСБ. Дело должно было закончиться еще по итогам заседания, когда пришёл эксперт Кунавин, когда все поняли, что эта экспертиза была проведена без соблюдения протокола. Но так как мы живём в 2023 году в России, это дело тянется", - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Батраз Мисиков заявил, что "уверен в своей победе". "Всё идет нормально", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он не счел отказ проводить экспертизу намеренным затягиванием дела, срок давности по которому истекает в апреле этого года. "Дело важное, поэтому суду нужно поглубже погрузиться, разобраться. Мы сами заинтересованы в том, что суд максимально детально разобрался в этом деле в силу его прецедентности", - сказал он.

Канал Батраза Мисикова (Sidaemon) в Тelegram был создан 27 ноября 2019 года, к 23.20 20 января у него насчитывается 3263 подписчика. Блогер в своем канале много пишет о советском наследии в Северной и Южной Осетии, о сохранении пиетета к Сталину, культуре и истории осетин. Мисиков не раз вступал в полемику с другими блогерами, которые пишут об Осетии, чаще всего спорные вопросы касаются истории и ее различных толкований.

Батраз Мисиков продолжает публикации в своем Telegram-канале. Так, в посте от 16 января он разместил пост другого пользователя о недопустимости использования в некрологах погибших на военной операции осетин фразы "Быть воином - значит жить вечно", которую использовали русские неонацисты.

В тот же день он опубликовал шеврон с эти лозунгом и порекомендовал "не торопиться строчить доносы "дяде майору" по поводу публичной демонстрации свастики. Этот шеврон открыто продается в российском военторге (...) в Москве", - указал он. Блогер также добавил, что использование этого лозунга, по его мнению, можно объяснить тем, что осетины не знают о его происхождении.

Еще один пост посвящен сохранению построек вековой давности в Испании, которые дошли до наших дней в неизменном виде. Блогер предположил, что "дома" (на родине) не удержались бы от пристроек, облицовки кирпичом и прочего осовременивания исторических зданий.

В тот же день блогер опубликовал и пост о бывшем мэре Харькова, который в 2008 году во время "Пятидневной войны" приглашал посетить город детей из Южной Осетии, а сейчас отправился на воевать на стороне Украины.

В посте от 20 января он обратил внимание на символику, которую использует новый мэр Владикавказа Александр Пациорин.

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