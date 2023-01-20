Два жителя Чечни осуждены за недоносительство

20 января 2023, 11:20

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Суд в Надтеречном районе назначил штрафы местным жителям Магомеду Амаеву и Усману Тутаеву, признав их виновными в несообщении силовикам о планах знакомого создать незаконное вооруженное формирование.

Как писал "Кавказский узел", уголовное наказание за недоносительство введено в России в июле 2016 года после подписания президентом "пакета Яровой". Соответствующая статья 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) предусматривает штраф до 100 тысяч рублей либо до года принудительных работ или лишения свободы. Рассмотрение поправок сопровождалось акциями протеста в России.

Надтеречный райсуд Чечни признал двух местных жителей - Усмана Тутаева и Магомеда Амаева - виновными в несообщении о преступлении. Суд пришел к выводу, что Тутаев и Амаев в январе 2022 года встретились с пятью знакомыми, один из которых сообщил о намерении создать незаконное вооруженное формирование "с целью противодействия правоохранительным органам" и пригласил присутствующих вступить в него.

По версии следствия, Амаев и Тутаев "из ложно понятого чувства товарищества" не сообщили силовикам о планах своего знакомого. Суд назначил Амаеву и Тутаеву штрафы в 20 тысяч и 25 тысяч соответственно. В отношении их знакомого возбуждено уголовное дело о создании незаконного вооруженного формирования, сообщило вечером 19 января "Кавказ.Реалии"*.

Магомед Амаев и Усман Тутаев обвинялись по статье 205.6 УК РФ, указано в карточках уголовных дел, размещенных на сайте суда. 18 января карточки дел Амаева и Тутаева обновлены, в них опубликованы тексты приговоров подсудимым. В приговорах указано, что оба подсудимых полностью признали вину и попросили вынести приговоры "в особом порядке, без проведения судебного разбирательства".

Смягчающими обстоятельствами суд счел признание вины и раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик обоих подсудимых и отсутствие у них судимости, а у Тутаева также наличие малолетнего ребенка.

"Суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в пределах санкций, предусмотренной ст. 205.6 УК РФ, в виде штрафа", - говорится в обоих приговорах.

И Амаеву и Тутаеву во время следствия была избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении». Юридическую помощь обоим оказывали адвокаты по назначению суда, отмечается в тексте приговоров.

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