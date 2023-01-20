Единомышленники Маркелова призвали помнить о его идеалах

20 января 2023, 00:47

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В годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участники мемориальных акций подчеркнули важность памяти о том, какие идеалы защищал Маркелов. Акции прошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

Станислав Маркелов был одним из немногих адвокатов, сумевших добиться осуждения военнослужащих за преступления в Чечне. Маркелов говорил с силовиками на понятном им языке и навсегда останется известен своей ролью в судебных делах Юрия Буданова и Сергея Лапина по кличке "Кадет", заявил ранее правозащитник Александр Черкасов.

В Москве и Петербурге 19 января прошли акции в 14-ю годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Члены "Яблока" каждый год в этот день приносят цветы к дому на Пречистенке, где они были убиты, говорится в Telegram-канале партии.

Такие акции важны, отметил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. "Возложили цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных 14 лет назад неонацистами у дома №3 по улице Пречистенка в Москве. В эти непростые, трагические времена эти цветы — не только память о молодых людях, убитых националистами в центре Москвы, но это и цветы предостережения от того, как дальше может развиваться наша страна. Сейчас путь к расцвету национализма, к расцвету ненависти, к расцвету жестокости в нашей стране прослеживается очень прямой", - написал он 19 января в своем Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге члены "Яблока" возложили цветы к Соловецкому камню, сообщил зампред партии Борис Вишневский. "Каждый год мы приходим, чтобы поклониться тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы в нашей стране не было национализма и неонацизма, которые начинаются с "Русских маршей" и оскорблений "инородцев", а заканчиваются - всегда!, - кровью и насилием", - указал он 19 января в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "внутри страны российские власти смотрят на националистов и неонацистов сквозь пальцы", а "на государственных телеканалах в режиме нон-стоп разжигают вражду, ненависть, агрессию и ксенофобию". "Такое сеяние "зубов дракона" чрезвычайно опасно. И должно быть остановлено", - резюмировал политик.

Цель акций - "напомнить о том, что национализм и его проявления всегда заканчиваются трагедиями, катастрофами, убийствами мирных людей", - привел 19 января Telegram-канал RusNews слова председателя московского "Яблока" Кирилла Гончарова

К месту возложения цветов в Москве пришел активист провластного движения SERB, который вступил в полемику с участниками акции. Он в частности, предположил, что сегодня Маркелов и Бабурова, если бы они дожили до наших дней, "были бы где-нибудь в Казахстане , в Литве и выступали бы против России", следует из видеозаписи, которую опубликовала 19 января в своем Telegram-канале Sota.

С 2009 года 19 января считается Днем антифашистского движения в России, говорится в публикации в Telegram- канале "Новая газета. Европа". Акции в память Маркелова и Бабуровой прошли 19 января в Риге, Вильнюсе, Берлине, Стокгольме, Париже, Тбилиси, Батуми, Ереване и других городах, указано в сообщении.

В частности, в Берлине митингующие прошли маршем от Российского дома науки и культуры до посольства РФ, говорится в другом сообщении.

Маркелов много делали для противодействия национализму, написал 19 января на своей странице в Facebook* журналист Егор Сковорода. "Оба были настоящими антифашистами, Стас бесконечно защищал активистов и вел дела против силовиков на Северном Кавказе, Настя была анархисткой, активисткой, только начинала работать в журналистике и так многого не успела написать. Нацисты, с которыми в те годы особенно активно заигрывала российская власть, считали их политическими противниками и решили убить", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2011 года Верховный суд России не удовлетворил кассационные жалобы на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, признанных виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и приговоренных к пожизненному заключению и к 18 годам лишения свободы соответственно. После этого защита осужденных решила обратиться в ЕСПЧ. 16 февраля ЕСПЧ объявил, что Верховный суд России должен пересмотреть несправедливый приговор Тихонову и Хасис. Решение ЕСПЧ должно быть исполнено, нарушения устранены, но приговор останется в силе, заявил заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов. Дело Тихонова и Хасис было отправлено на пересмотр, но 27 января 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре дела, сократив при этом срок Евгении Хасис на один год, до 17 лет лишения свободы.

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