ЕСПЧ обязал власти Грузии выплатить компенсацию семье Мачаликашвили

19 января 2023, 22:25

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Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование дела о гибели Темирлана Мачаликашвили в ходе спецоперации в Панкисском ущелье и назначил его родным 25 тысяч евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", родственники Темирлана Мачаликашвили проводили в Тбилиси протестные акции с требованием наказать виновных в убийстве. В частности, протестующие добивались создания спецкомиссии по расследованию, но в мае 2019 года большинство депутатов парламента Грузии проголосовали против. В январе 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти. Позднее в том же месяце прокуратура Грузии прекратила дело о превышении полномочий в отношении силовиков, заявив, что Мачаликашвили намеревался взорвать гранату.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Правозащитники указали на провалы в расследовании убийства Мачаликашвили.

Европейский суд по правам человека огласил сегодня решение по делу Темирлана Мачаликашвили, установив, что власти не выполнили требование эффективного и тщательного расследования., сообщило агентство "Новости Грузия".

Как указано в решении ЕСПЧ родители, бабушка и сестра Темирлана Мачаликашвили требовали признать нарушение права на жизнь, а ход расследования неэффективным. Также они жаловались на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Суд счел недостаточными доказательства, чтобы сделать вывод о том, что Темирлан Мачаликашвили умер по вине государства. Также суд не удовлетворил жалобу заявителей на статью 3 Конвенции (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение). Однако Страсбургский суд признал нарушение права на эффективное расследование и обязал власти Грузии в трехмесячный срок выплатить заявителям 10 000 евро в национальной валюте качестве компенсации морального ущерба и 15 000 евро в качестве компенсации расходов, говорится в решении суда, которое перевел "Кавказский узел".

"Кавказский узел" также писал, что 16 июля 2022 года силовики задержали бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили, который перед этим заявил, что располагает сведениями о подтасовке результатов голосования на выборах 2021 года. Перед арестом Гогашвили успел передать надежному человеку документы о фальсификации на выборах, они уже за пределами страны и могут быть обнародованы в ближайшее время, сообщил адвокат Рамаз Чинчаладзе. Гогашвили официально предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных. Ему следует инкриминировать и смерть Темирлана Мачаликашвили, заявил отец юноши. Сосо Гогашвили работал замруководителя СГБ в 2015-2018 годах. В 2017 году он руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой был смертельно ранен Мачаликашвили.

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