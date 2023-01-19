Утвержден приговор Даниялу Шихсаидову за избиение депутата

19 января 2023, 20:28

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Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию защиты бывшего депутата из Буйнакского района Данияла Шихсаидова по делу об избиении парламентария республики и утвердил ему наказание в виде года и месяца колонии. Шихсаидову в этот срок зачтено время под арестом, так что отбывать его в колонии он не будет.

Как писал "Кавказский узел" в декабре 2021 года Советский райсуд Махачкалы признал Данияла Шихсаидов, сына бывшего спикера парламента Дагестана, виновным по делу об избиении депутата Айнутдина Зиявутдинов. В марте 2022 года Верховный суд Дагестана отменил решение районного суда в связи с нарушениями уголовно-процессуальных норм и направил дело на новое рассмотрение. 31 августа 2022 года Советский суд Махачкалы повторно признал Шихсаидова виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил подсудимого к 13 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

1 июня 2021 года в Махачкале между Даниялом Шихсаидовым, сыном спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, и депутатом Айнутдином Зиявутдиновым произошла драка около Дома профсоюзов, где находится исполком "Единой России". Видео драки в тот же день было опубликовано в сети. Как следует из ролика, конфликт, в котором принимали участие несколько человек, произошел у входа в здание. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что парламентарию был нанесен удар по голове, после которого тот упал. Шихсаидов, согласно тексту постановления суда, ударил лежащего депутата ногой «в область лица». В итоге депутат Зиявутдинов был госпитализирован, у него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы носа. Позже он пожаловался на нападение в Следком. 9 июня 2021 года по делу об избиении Зиявутдинова Даниял Шихсаидов был задержан.

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляцию на решение суда первой инстанции по делу Данияла Шихсаидова, который обвинялся в умышленном причинении вреду здоровью. Приговором Советского районного суда Махачкалы от 31 августа 2022 года, как и предыдущим решением, Шихсаидов был признан виновным и приговорен к 1 году 1 месяцу колонии-поселения. От отбытия наказания он был освобожден в связи с зачетом в срок наказания времени содержания под стражей, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Апелляцию на приговор подали адвокаты Шихсаидова, которые просили оправдать его. "Верховный суд республики пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона и оснований отмены решения суда не имеется. Тем самым, признав обжалуемый приговор законным и обоснованным, апелляционная инстанция оставила его в силе", - указано в пресс-релиза на сайте суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, апелляция поступила в Верховный суд Дагестана 8 ноября 2022 года. Состоялись три заседания суда, последнее из них было намечено на сегодня. Комментариев Шихсаидова или его законных представителей относительно решения суда не поступало.

Отметим, что на следующий день после драки, 2 июня 2021 года, Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения "Единой России" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи соцсетей сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата. 7 июня Шихсаидов подал в отставку с поста председателя Народного собрания Дагестана.

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