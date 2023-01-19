19 января 2023, 13:51

Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

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Военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана, заявило военное ведомство в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах.

Армянский солдат получил ранение на границе с Азербайджаном в направлении Ерасха. Состояние солдата врачи оценивают как тяжелое, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Инцидент произошел в 10:50 (9:50 мск) по местному времени, говорится в сообщении.

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Примечание:

"Армянский военный умер на боевой позиции", "Солдат подорвался на мине в Армении", "Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе с Азербайджаном".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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