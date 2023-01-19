19 января 2023, 11:39

Кубанские блогеры Андреев и Шамардин признаны политзаключенными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Центр по защите прав человека "Мемориал" признал политическими заключенными кубанских блогеров Станислава Андреева и Алексея Шамардина, которые на своих YouTube-каналах публикуют видео о нарушениях закона представителями власти.

Как информировал "Кавказский узел", 19 ноября 2022 года стало известно, что блогеры Станислав Андреев и Алексей Шамардин признаны виновными в краже двух дорожных знаков "Инвалид". Оба были приговорены к 2,5 года колонии-поселения.

Центр по защите прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал" объявил политзаключенными блогеров Станислава Андреева и Алексея Шамардина. "Мы полагаем, что действия Андреева и Шамардина нельзя квалифицировать как кражу", – отметили правозащитники 18 января в своем Telegram-канале.

В феврале 2019 года блогеры провели в Тимашевске рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения (ПДД). По его итогам они рассказали сотрудникам ГИБДД о необоснованной установке знаков на одной из парковок. Инспекторы вызвали для прояснения вопроса сотрудников администрации Тимашевска, которые отвечают за составление схем дорожных знаков в городе. Те заявили, что знаки "Инвалид" на схеме отсутствуют и подлежат демонтажу.

После получения разрешения от сотрудников администрации и в их присутствии Шамардин снял таблички. После получения согласия от чиновников, он оставил их у себя в качестве "трофеев", отметили правозащитники.

"Иными словами, нельзя квалифицировать эти действия как "тайное хищение, совершённое по предварительному сговору", – поясняется в публикации.

Станислав Андреев и Алексей Шамардин на своих YouTube-каналах публиковали видео о нарушениях закона представителями власти. Ранее в отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. 16 февраля 2019 года он в экспрессивной указал, что судебные приставы, которые пустили его на заседание в Краснодарский краевой суд, зря получают свою зарплату, напомнили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что ранее адвокат Константин Фаст подчеркнул, что блогеры не откручивали дорожные знаки, а приехали к торговому центру в Тимашевске по жалобе его владельца, который утверждал, что на стоянке установлено слишком много знаков "Парковка для инвалидов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Кубани приговорен к сроку в колонии за комментарии в соцсети", "Учредитель кубанского издания сообщил о прекращении тяжбы с вице-губернатором", "Суд Сочи оштрафовал блогера Бородина после повторного рассмотрения дела".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 января 2023, 10:47

  • Лачинский коридор остается заблокированным 39-е сутки

    Азербайджанские экоактивисты 39-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению. Участники акции протеста позволили проехать по дороге только машинам Красного Креста и колонне миротворцев.

19 января 2023, 09:59

  • Баталхаджинцы заявили о подбросе силовиками гранаты Ахмеду Белхороеву

    Силовики во время обыска подбросили гранату в дом Ахмеда Белхароева, который является сыном двоюродного брата главы Счетной палаты Мустафы Белхароева, заявили члены ингушского религиозного баталхаджинского братства. Они обнародовали ролик с моментом подброса, и потребовали реакции Следкома и Генпрокуратуры.

19 января 2023, 09:05

  • 1 Ликвидация трехсменки не решила всех проблем образования в Чечне

    В школах Чечни ликвидированы трехсменки, однако во многих школах ученики вынуждены учится в две смены. Из более чем 500 школ Чечни в примерно 100 занятия проводятся в одну смену. Низкие зарплаты демотивируют учителей, при этом школьники проявляют слабый интерес к учебе. Из-за низкого дохода в их семьях большая часть старается после девятого класса уйти в профтехучилища, чтобы получить профессию и помогать родителям, рассказали местные жители и педагоги.

19 января 2023, 08:18

19 января 2023, 07:29

  • 1 Военный из Камызякского района погиб на Украине

    Военнослужащий Рафхат Наурзалиев погиб на Украине, сообщили власти Камызякского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 67 уроженцев Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи