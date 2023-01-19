Кубанские блогеры Андреев и Шамардин признаны политзаключенными

19 января 2023, 11:39

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Центр по защите прав человека "Мемориал" признал политическими заключенными кубанских блогеров Станислава Андреева и Алексея Шамардина, которые на своих YouTube-каналах публикуют видео о нарушениях закона представителями власти.

Как информировал "Кавказский узел", 19 ноября 2022 года стало известно, что блогеры Станислав Андреев и Алексей Шамардин признаны виновными в краже двух дорожных знаков "Инвалид". Оба были приговорены к 2,5 года колонии-поселения.

Центр по защите прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал" объявил политзаключенными блогеров Станислава Андреева и Алексея Шамардина. "Мы полагаем, что действия Андреева и Шамардина нельзя квалифицировать как кражу", – отметили правозащитники 18 января в своем Telegram-канале.

В феврале 2019 года блогеры провели в Тимашевске рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения (ПДД). По его итогам они рассказали сотрудникам ГИБДД о необоснованной установке знаков на одной из парковок. Инспекторы вызвали для прояснения вопроса сотрудников администрации Тимашевска, которые отвечают за составление схем дорожных знаков в городе. Те заявили, что знаки "Инвалид" на схеме отсутствуют и подлежат демонтажу.

После получения разрешения от сотрудников администрации и в их присутствии Шамардин снял таблички. После получения согласия от чиновников, он оставил их у себя в качестве "трофеев", отметили правозащитники.

"Иными словами, нельзя квалифицировать эти действия как "тайное хищение, совершённое по предварительному сговору", – поясняется в публикации.

Станислав Андреев и Алексей Шамардин на своих YouTube-каналах публиковали видео о нарушениях закона представителями власти. Ранее в отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. 16 февраля 2019 года он в экспрессивной указал, что судебные приставы, которые пустили его на заседание в Краснодарский краевой суд, зря получают свою зарплату, напомнили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что ранее адвокат Константин Фаст подчеркнул, что блогеры не откручивали дорожные знаки, а приехали к торговому центру в Тимашевске по жалобе его владельца, который утверждал, что на стоянке установлено слишком много знаков "Парковка для инвалидов".

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