Участники крещенских купаний в Сочи объяснили приверженность обряду

19 января 2023, 03:38

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Шесть из шести опрошенных "Кавказским узлом" сочинцев признались, что отмечают Крещение из желания следовать традиции, хотя не интересовались историей праздника. Влияние на настроения прихожан и содержание их молитв в церкви оказали действия российской армии на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви отказалась освящать купели и открытые водоемы, а в некоторых регионах в связи с эпидемией коронавируса традиционные купания отменили вовсе. Жители юга России, тем не менее, проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, указали опрошенные "Кавказским узлом" в 2021 году религиоведы.

Места для крещенских купаний организованы во всех четырех районах Сочи: есть 10 официальных мест купания, где "обеспечена вся необходимая инфраструктура, будут дежурить спасатели, медработники и правоохранители", сообщил представитель пресс-службы мэрии Сочи.

Купания 18 и 19 января будут проводиться "при благоприятных погодных условиях: в центре Сочи официальным местом купаний определен пляж "Ривьера", в Адлерском районе - пляжи "Чайка", и "Дельфин-1", а также озеро Rosa Beach на курорте "Роза Хутор". В Лазаревском районе оборудованы четыре места купаний: на святом источнике в Солохауле, реке Чухукт в микрорайоне Каткова Щель, в микрорайоне Мамедова Щель на улице Ручейной, а также на пляже «Багратион» в Лазаревском. В Хостинском районе купания официально разрешены на базе отдыха "Вертолетчик" и на пляже "Кристалл", рассказал он. Все официальные места для купания оборудованы местами обогрева и точками с горячим чаем. Праздничные литургии 18-19 января проходят во всех 37 храмах Сочи пройдут праздничные литургии, святую воду все желающие могут набрать из специальных емкостей в храмах.

Источник "Кавказского узла" в пресс-службе Сочи отметил, что людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто испытывает недомогание, не рекомендовано посещать храмы и места купания.

Жители Сочи, опрошенные "Кавказским узлом", затруднились определенно ответить на вопрос, что именно означает праздник Крещения, указав, что не изучали историю вопроса, хотя и придерживаются православных обрядов. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Так, 36-летняя Светлана Озерова сообщила, что посещает Храм Михаила Архангела в Сочи "постоянно на все праздники". "Особенно люблю Крещение, потому что всегда можно набрать исцеляющей воды и батюшки ее осветят. Это вода стоит у меня целый год, я смазываю тело в местах где болит или есть травмы, а так же делаю глоток, когда есть недомогание. Мне лично помогает. Возможно, что это самовнушение, но лучше так, чем ничего. Мы с подругой сегодня побывали в храме, было очень много народа на вечерней службе. Обязательно пойдем купаться в море на Ривьеру", - сообщила она.

По словам Озеровой, ее собственный брат находится в зоне военной операции на Украине и многие ее знакомые "пришли помолиться за победу РФ", а также за своих родственников, которые находятся в зоне боевых действий. "Люди понимают, что их близкие выполняют свой долг перед родиной и спасают русских от фашизма. Люди настроены очень патриотично, я слышала эти разговоры от прихожан на территории церкви. Все уверены в победе России", - заявила женщина.

25-летняя Евгения Волошина, побывавшая на службе в церкви вечером 18 января, выразила намерение искупаться ночью на пляже «Чайка». "В исторический вопрос происхождения праздника крещения не вдавалась. Знаю что это связано с Исусом Христом и что его крестили в этот день и это очень давняя традиция. В основном меня интересует святая вода, набираю по несколько литров", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". По словам Волошиной, она намерена молиться за своего соседа, который "ушел добровольцем в начале октября, но никаких вестей о нем нет".

Супруги Виктория и Антон Поляковы (40 лет) признались, что посещают церковь в праздничные дни "по традиции". "К нашему стыду истории и источников этих и других традиций не знаем, но нам нравится атмосфера, праздничное настроение, какое-то объединение людей в церковные праздники", - сказала Виктория Полякова.

Поляковы намерены купаться ночью в месте с одноклассниками в реке Мзымта, где нет организованного властями места для купания. "Естественно без водки никак потому что надо согреться", - отметил Антон Поляков.

Супруги подтвердили, что молятся за участников боевых действий на Украине, выразив уверенность, что "русских людей надо спасать". На вопрос, знакомы ли они хоть с одним жителем Украины, который просил бы о спасении, они ответили отрицательно, пояснив, что доверяют "российским СМИ и президенту".

Мария Лапина (50 лет) пришла в церковь, чтобы «отдать дань традиции и набрать святой воды на год», но в купаниях решила не участвовать. "У меня слабое здоровье, пусть сами ныряют", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". Об истории праздника Лапина вспомнила лишь то, что он связан с крещением Христа, а на вопрос о содержании своих молитв и гражданской позиции отвечать отказалась. "Мое мнение в моем сердце. Молюсь за благоразумие обезумевших", - отметила женщина.

60-летний Антон посещает крещенские купания каждый год и святит воду в церкви по традиции, но историей праздника не интересовался. Мужчина признался, что придерживается пацифистских взглядов и "потерял очень много друзей" из-за разногласий по украинскому вопросу. "Повторяют как попугаи одно и тоже фразами пропагандистов, никакой логики и смысла. Я перестал говорить с этими людьми, потому что обстановка накалена так, что могут и нервы сдать. В тюрьме сидеть на старости лет не хочется. (...) Вот пришел в церковь, помолиться, молюсь, чтобы россияне опомнились. Прихожу в церковь не ради проповедей священников, а просто прикоснуться к древней культуре", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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