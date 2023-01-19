Дело о насилии над журналистами в Тбилиси дошло до ЕСПЧ

19 января 2023, 00:44

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Европейский суд по правам человека направил правительству Грузии вопросы в связи с жалобой 16 журналистов, пострадавших во время акции противников ЛГБТ летом 2021 года.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля 2021 года противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. В 2022 году организаторы "Недели ЛГБТ" отказались проводить мероприятия из-за опасений для их участников. В годовщину беспорядков участники акции протеста в Тбилиси заявили, что виновные в насилии не наказаны, на отсутствие результатов расследования указали также омбудсмен и президент страны.

11 июля 2021 года оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, сильно избитый во время беспорядков, был найден мертвым. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 5 апреля горсуд Тбилиси приговорил к пяти годам заключения фигурантов дела о нападении на Лашкараву, признав их виновными в нападении на журналиста и попытке помешать его работе. 16 января Тбилисский апелляционный суд сократил им срок заключения до четырех лет.

Европейский суд по правам человека начал рассматривать по существу жалобу журналистов, пострадавших 5 июля 2021 года во время беспорядков, организованных противниками ЛГБТ. Жалоба подана от имени 16 журналистов, их интересы в ЕСПЧ представляет неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов».

Авторы жалобы указали, что власти Грузии изначально не смогли предотвратить насилие, а впоследствии не отреагировали на происходящее должным образом. Расследование этих событий, проведенное МВД, не было эффективным - в частности, так и не были установлены лидеры и организаторы групп, которые нападали на журналистов, говорится в сообщении организации, поступившем 18 января корреспонденту «Кавказского узла».

Также в жалобе отмечается, что катализатором насилия послужили заявления высокопоставленных чиновников. Пострадавшие при этом отмечают, что нападавшие избирательно проявляли агрессию к представителям СМИ и людям, которые ассоциированы с ЛГБТ-сообществом.

Пострадавшие заявляли о нарушении своих прав по статьям о запрете пыток, свободе выражения и запрете на дискриминацию. Суд запросил у властей Грузии ответы на вопросы почти по всем пунктам жалобы.

Вопросы, адресованные ЕСПЧ правительству Грузии, касаются действий государственных органов и чиновников во время событий 5 июля 2021 года. Суд запросил информацию о том, предприняли ли государственные органы необходимые для предотвращения насилия меры, обострили ли ситуацию заявление чиновников о марше ЛГБТ, насколько эффективным было расследование по итогам беспорядков и было ли насилие связано с журналистской деятельностью пострадавших, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Ассоциации молодых юристов».

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