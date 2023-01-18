Власти Кизилюрта возложили на РЖД ответственность за состояние дороги

18 января 2023, 23:45

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Начавшийся ремонт дороги в пригороде Кизилюрта привел к существенному увеличению времени на поездки в школы и детсады, пожаловались местные жители. За состояние дороги на этом участке отвечает компания РЖД, которая и проводит ремонт, указали местные власти.

Сообщение о проблеме с ремонтируемой дорогой в Кизилюрте поступило в Telegram-канал ”Кавказского узла” 17 января. "Прошу вас, пожалуйста, опубликовать видео. Чтобы те, кто ответственные за это, приняли меры. Сколько можно терпеть! Город Кизилюрт. Ни одно такси не приезжает дети в школу опаздывают, все ездят объездом, пятый день уже так”, - говорится в сообщении. К нему приложена видеозапись и несколько фотографий. "Железную дорогу не знаю, зачем начали делать и дорога разрушена и с четверга (12 января) ничего не делают. Дорогу так оставили, а люди страдают, дети опаздывают в школы, люди опаздывают на работу", - говорит за кадром мужчина. На видео видна полностью разрушенная дорога через железнодорожные пути.

Автомобильная дорога через железнодорожные пути, переезд через которые ремонтируется, проходит от дачного поселка в центр Кизилюрта, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” жительница Кизилюрта Раисат.

“Дачи отрезаны от города. Объезд есть, но это просёлочная дорога ужасного качества. Объезд занимает до получаса. В детсад, школу и на работу людям приходится выезжать раньше. Через переезд сейчас никто переезжать не пытается, даже если попытается, то застрянет”, - рассказала женщина.

Около пяти дней назад дорога была перекопана, с тех пор работы приостановлены, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” местный житель Амирхан. По его словам, так как в дачном поселке нет соцобъектов, детей приходится отвозить в школы и детсады в другие части города. “В объезд приходится ехать по плохой дороге, в непогоду там невозможно проехать”, - говорит мужчина.

Городские службы никакие ремонтные работы на этой территории не проводили, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в пресс-службе мэрии Кизилюрта. “Эта территория, подведомственная РЖД, находится в их собственности, вероятно они проводят какие-то свои восстановительные работы. Муниципалитет в данном случае не имеет права вмешиваться и запрещать”, - рассказали в мэрии.

Представитель мэрии отметил, что у дачного поселка, кроме того, есть своя специфика. “Эту зону практически невозможно включить ни в один региональный проект благоустройства по дорогам и прочим программам, так как они не предусматривают участие в них дачных территорий”, - пояснил представитель мэрии.

Он отметил, что по запросу городской администрации в РЖД был получен ответ, что ведутся ремонтные работы. О дате их завершения в РЖД не проинформировали.

Жителям следует написать жалобу в прокуратуру на РЖД, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” юрист Абакар Алиев.

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