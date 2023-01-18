Бахтияру Гаджиеву отказано в освобождении под залог

18 января 2023, 19:25

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Суд в Баку не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог активиста Бахтияра Гаджиева, который десятые сутки продолжает голодовку в изоляторе, протестуя против ареста.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Гаджиев объявил голодовку и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев возобновил голодовку. Уже на четвертые сутки повторной голодовки его состояние заметно ухудшилось, сообщил адвокат.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу.

Сегодня в Хатаинском районном суде Баку было рассмотрено и оставлено без удовлетворения ходатайство об освобождении Бахтияра Гаджиева под залог, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Агиль Лаидж.

«Законодательство Азербайджана предусматривает возможность оставить обвиняемого на свободе под залог. Мы предоставили финансовые гарантии внесения залога для освобождения Гаджиева, который тоже присутствовал на процессе. На 10-е сутки голодовки Гаджиев выглядел сильно истощенным. Бахтияр сказал, что продолжит голодовку, пока его не освободят. Но и его состояние не возымело действия на суд. В итоге ходатайство не было удовлетворено», - рассказал адвокат, анонсировав подачу апелляции на это судебное решение.

Исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» выразил разочарование решением суда относительно Гаджиева. Он отметил, что мера пресечения в виде залога предусмотрена статьей 164 УПК Азербайджана.

"Внесение залога может быть осуществлено за счет имущества и средств как обвиняемого, так и его близких родственников или других физических и юридических лиц. Залог вносится на депозит суда в виде денежной суммы, ценных бумаг, других ценных вещей и имущества. Подразумевается, что залог является гарантией того, что обвиняемый не будет скрываться от следствия. Если он скроется, залог перейдет в собственность государства. Сумма определяется судом, но должна быть не меньше 10 тысяч манатов (6 тысяч долларов). В случае удовлетворения ходатайства суд устанавливает сумму и после внесения депозита обвиняемый освобождается", - разъяснил правозащитник.

Но в Азербайджане эта норма закона, по наблюдениям Сафарова, практически не применяется на практике. "Лишь однажды суд удовлетворил ходатайство об освобождении под залог, но апелляционная инстанция отменила его. В случае с Бахтияром Гаджиевым, с учетом состояния его здоровья в результате двух длительных голодовок, можно было надеяться на удовлетворение ходатайства. Однако суд оставил Гаджиева под стражей. Очевидно, что дело Гаджиева политическое, и судьи не в состоянии принимать самостоятельные решения», - сказал Сафаров.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении ходатайства Гаджиева.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полиция ужесточила обвинение Гаджиеву, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 УК Азербайджана). Активисту грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

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