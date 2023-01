Кантемир Балагов нашел свои сцены в The Last of Us вопреки выходу из проекта

18 января 2023, 18:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Значительная часть пилотного эпизода The Last of Us состоит из контента, снятого режиссером из Нальчика Кантемиром Балаговым, хотя он покинул этот проект. Об этом сообщил сам Балагов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет.

6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил, что покинул Россию в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси.

В пилотном эпизоде сериала, который является адаптацией игры The Last of Us, присутствуют сцены, снятые российским режиссером Кантемиром Балаговым, это подтвердил сам Балагов.

По данным Балагова, в первой серии сериала 40 процентов материала составляют снятые им сцены. Это "40 процентов первых 40 минут первого эпизода", написал режиссер на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

Балагов должен был полностью отснять пилотную серию вместе с оператором Ксенией Середой, но покинул проект. Середа же осталась в команде и указана в титрах как оператор сериала, пишет сегодня "Газета.ру".

Премьера первого эпизода The Last of Us состоялась 15 января 2023 года на стриминговом сервисе HBO Max. Серверы HBO Max не выдержали нагрузку и обвалились, сообщил сегодня портал Comicbook.

Кантемир Балагов, наряду с режиссерами из Кабардино-Балкарии Владимиром Битоковым и Кирой Коваленко, является учеником мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях. Так, фильм Кантемира Балагова "Дылда" попал в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар" и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России