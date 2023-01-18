Суд направил дело Парпулова на новое рассмотрение

18 января 2023, 01:19

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Второй кассационный суд в Москве отменил решение об освобождении обвиненного в госизмене сочинца Петра Парпулова, частично удовлетворив жалобу прокуратуры. Дело авиадиспетчера, освобожденного досрочно в связи с онкологическим заболеванием, направлено на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. В июле Парпулов был освобожден. Прокуратура подала кассационную жалобу, потребовав пересмотра дела с заменой судьи. 27 декабря Второй кассационный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы. Дочь Парпулова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, ее представитель присутствовал на заседании.

17 января во Втором Московском кассационном суде была рассмотрена кассационная жалоба прокуратуры Тамбова, которая требует вернуть онкобольного Петра Парпулова в тюрьму.

Корреспонденту "Кавказского узла" Петр Парпулов рассказал, что из-за жалобы прокуратуры испытал большой стресс. «На суд я пришел с вещами, так как неизвестно, что должно было произойти. У меня обнаружили рецидив онкозаболевания после перенесенного заболевания. Возможно, что произошло это на фоне стресса. Я впервые за 9 лет встретил Новый год в кругу семьи, и вот опять возможность оказаться в тюрьме - это большой стресс. Но судья не дала указания арестовать меня в зале суда. Она частично удовлетворила кассацию прокурора Тамбова о возвращении меня в тюрьму, оставив решение первой инстанции, которое было о моем освобождении, в силе и отправив в апелляцию это дело на новый пересмотр с указанием проведения моего вторичного обследования. И по итогам этого обследования, смогу ли я после операции содержаться вновь в тюрьме, уже принять новое решение», - рассказал он.

Парпулов отметил, что никакой государственной измены он не совершал, однако его доводы никто слушать так и не захотел. «Доказать свою невиновность просто невозможно», - заявил он.

Мужчина также рассказал, в каких условиях находился в заключении. С ним сидели разные люди - обвиненные в убийстве, мошенничестве, кражах и других преступлениях. В отделении было 42 человека, все вместе находились в одном помещении, спали на двухъярусных кроватях. "Хочу сказать, что, несмотря на то, что люди отбывали сроки за разные преступления, все они имели уважение друг к другу и к пенсионерам. Мне всегда уступали кровать нижнего яруса. Кормили разной бурдой. Надзиратели были разные. В основном отношение было человеческое. На Новые года, которые я встречал в этой тюрьме, никакой праздничной атмосферы не было. Единственно, что дозволялось смотреть, ТВ до часу или двух ночи. Что касается лечения, то никакого лечения в тюрьме нет. Лечить такие заболевания, как мое, невозможно. Правда, мне предлагали операцию по выводу колостомы, но сейчас это уже нигде не практикуется и жить в тюрьме с искусственным кишечником невозможно. Мне сделали операцию уже на свободе в Москве в очень хорошей клинике, но на фоне стресса опухоль начала прогрессировать и увеличилась на два сантиметра. Я пытаюсь не нервничать, но перспектива вновь оказаться в тюрьме, не зная, какое решение примет апелляция, это не добавляет покоя», - добавил Парпулов.

Его дочь Юлия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что представитель уполномоченного по правам человека от Москальковой сегодня не явился в суд и не направил своего письменное обращение, не дал никакого ответа, хотя она и обращалась. Она представила в распоряжение "Кавказского узла" свое обращение к Москальковой после первого суда.

"Татьяна Николаевна, 27 декабря состоялось первое заседание суда. Ваш представитель присутствовал со мной там, большое спасибо вам за поддержку. Только судья приняла решение, что суд будет проводиться в закрытом режиме, так как рассматривается дело по медицине, а само заседание перенесли на 17 января на 14.З0. Очень прошу Вас обратиться в суд в письменной форме, даже если судья откажется принимать обращение во внимание, она хотя бы зачитает вашу позицию в суде. Физически нам присутствовать на заседании, к сожалению, не представляется возможным», - говорится в обращении Юлии Парпуловой, на которое она не получила ответа.

Юлия предполагает, что окончательный ответ о судьбе отца они получат от апелляционного суда в Тамбове в течении месяца.

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