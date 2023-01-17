16 человек продолжают голодовку в поддержку Тофига Ягублу

17 января 2023, 22:05

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 13-е сутки отказывается принимать пищу, он согласился лишь на капельницу для восстановления водно-солевого баланса, сообщил врач Адиль Гейбулла. Голодовку солидарности с Ягублу проводят его жена Майя и еще 15 активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу с 5 января проводит голодовку, протестуя из-за отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на его административный арест. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации, но политик и в клинике продолжил свою акцию. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать и воду, но дочь убедила его отказаться от сухой голодовки. 16 января активист не позволил ввести в организм питательные вещества, согласившись только на разжижающую кровь инфузию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов, 16 января голодовку солидарности продолжали 17 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази и привлеченный семьей политика врач, профессор Адиль Гейбулла, встретились сегодня с ним в Бинагадинском медицинском центре и общались в течение трех часов. Ягублу продолжает отказываться от пищи, он согласился лишь на капельницу для восстановления водно-солевого баланса, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Адиль Гейбулла.

«Мы обследовали Тофига Ягублу. Благодаря инфузиям, сделанным в предыдущие дни, пока удается сохранять стабильными гемодинамические показатели. Мы сделали ему инфузию физрастворов калия, натрия и магния для восполнения потерь электролитов в организме. Эти минеральные вещества важны для поддержания жизнедеятельности», - сказал Гейбулла.

Врач отметил, что такие поддерживающие капельницы могут через некоторое время оказаться неэффективными: без поступления питательных веществ в организме могут начаться необратимые процессы. Сотрудники больницы, где находится Тофиг Ягублу, воздержались от комментариев о его состоянии, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним.

Акцию солидарности с Тофигом Ягублу продолжает его жена Майя, которая голодает дома 11-е сутки. «Несмотря на возникшие серьезные проблемы со здоровьем, я пока держусь. Мне ставят капельницы, но питательные вещества я не разрешаю вводить. Я намерена продолжать голодовку, пока ее проводит мой муж», - заявила Майя Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

Голодовка в поддержку политика, начатая активистами 9 января в штаб-квартире партии «Мусават», также продолжается. Еще трое членов ПНФА и один гражданский активист продолжают голодовку в Агдашском районе, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Горхмаз Абдурагимов.

«Сегодня в офисе «Мусават» акцию прекратили три человека, в том числе Ализамин Салаев, который не принимал пищу с 9 января. Сегодня же к голодовке присоединились активисты Сабирабадской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сахиб Рустамли и Адиль Баба. На сегодняшний день здесь в «Мусават» в голодовке участвуют 11 человек, все мы члены ПНФА», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник голодовки Фаиг Нагиев.

Он отметил, что участники акции требуют освобождения Тофига Ягублу, общественного активиста Бахтияра Гаджиева и всех остальных политзаключенных.

Бахтияр Гаджиев, продолжает голодовку в СИЗО девятые сутки, адвокатов сегодня к нему не пустили из-за особого карантинного режима - адвокаты с задержкой получили результаты тестов COVID-19, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член общественной группы защиты прав Гаджиева Раиль Аббасов. «Ранее Бахтияр передал нам, что пока он сам не позвонит не сообщит о прекращении голодовки или об этом не заявят после встречи с ним адвокаты, следует считать, что он продолжает голодовку», - пояснил он.

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