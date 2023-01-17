Участники акции в Сухуме. 17 января 2023 г. Скриншот видео https://t.me/nujnayagazeta/3589

17 января 2023, 18:52

Участники акции в Сухуме потребовали обеспечить жильем нуждающихся

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Многодетные и малообеспеченные семьи вынуждены годами снимать жилье, не имея возможности приобрести собственное, рассказали участники митинга в Сухуме. В Абхазии есть программа по обеспечению жильем нуждающихся, но ее бюджет - только 60 миллионов рублей в год, указал депутат парламента Эрик Рштуни.

В Сухуме на площади Свободы прошел митинг с с требованием решить проблему с жильем для молодых, многодетных семей, малообеспеченных жителей. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале канале Respublica/Республика, один из участников акции рассказал, что самостоятельно приобрести жилье невозможно.

"15-25 тысяч зарплата, с этой суммы надо за квартиру заплатить, накормить их, одеть, обуть", - сказал молодой человек.

Участники акции просят власти продумать программу госпомощи, заявила одна из участниц акции.

"Были бы ипотека, была бы какая-то помощь. Никто не просит у государства подарок", - подчеркнула она. Пор ее словам, сейчас в Абхазии нет специализированной программы ипотеки. "Есть программа жилья - стоять в очереди по пять, по десять лет", - добавила девушка. При этом по ее словам, стоимость жилья в аренду высокая - от 15 до 45 тысяч рублей, следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Абхазский портал".

Такие митинги рано или поздно помогут решить проблему, уверена член общественной организации "Асаркьал" Асида Кортуа. "У нас детям негде жить. Это при таком количестве пустующих квартир в Абхазии, и не только в Сухуме. Я уверена люди, где им дадут (жилье), там они и будут жить, главное, чтобы дали возможность. Очень тяжело на сегодняшний день при отсутствии работы официальной взять кредит, ипотеку. Этим людям нужна помощь", - следует из видео Telegram-канале канале Respublica/Республика.

На площади был составлен список участников митинга. К нему были приложены письма с описанием ситуаций в конкретных семьях и просьбами об оказании помощи, сообщило сегодня "Апсныпресс".

На митинге присутствовал депутат парламента Эрик Рштуни. "Как вы видите, здесь собрались люди, которых волнует проблема обеспечения жильем. Многие годами живут на съемных квартирах. У государства есть целевая программа по обеспечению жильем нуждающихся. К сожалению, жилищная программа не может охватить всех нуждающихся. Ее бюджет не так велик – 60 миллионов рублей", - приводятся его слова в публикации. 

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Примечание:

"В Абхазии 37 репатриантов получили ключи от квартир недалеко от Сухума", "Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии", "Абхазские ветераны призвали парламент принять закон об импичменте президенту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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