Тофиг Ягублу привлек внимание обмбудсмена голодовкой

17 января 2023, 12:10

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Проводящего голодовку в знак протеста против административного ареста оппозиционного политика Тофига Ягублу посетили представители омбудсмена Азербайджана. Они заявили об обеспечении прав Ягублу на встречи с адвокатом и членами семьи, а также нахождение его под медицинским наблюдением.

Как сообщал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать и воду, но на следующий день, после встречи с дочерью, согласился отказаться от формата сухой голодовки. 16 января активист не позволил ввести в организм питательные вещества, но согласился на разжижающую кровь инфузию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 16 января число участников голодовки в поддержку Ягублу составляло 17 человек.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Члены национальной превентивной группы (НПГ) при омбудсмене Азербайджана в рамках мониторингов условий содержания и обращения с заключенными наряду с другими лицами провели также встречи с Тофигом Ягублу, сообщенила пресс-служба офиса Уполномоченного по правам человека, в релизе, распространенном вечером 16 января.

С Ягублу состоялись встречи сначала в пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке, а 16 января в Бинагадинском медицинском центре, куда он был переведен после отказа от приема пищи.

«Был изучен вопрос состояния его здоровья, обеспечения прав. На встречах, проведенных в конфиденциальном порядке, также присутствовали психолог и врач НПГ. В ходе встречи было отмечено, что состояние здоровья Ягублу находится под контролем врачей. Также были рассмотрены обращения, поступившие в адрес омбудсмена в связи с правом Ягублу на встречи с адвокатом и членами семьи. Эти права были обеспечены. Тофиг Ягублу поблагодарил омбудсмена за проявленное внимание», - сказано в пресс-релизе.

Дочь Ягублу Нигяр Хази сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что посещение политика представителями омбудсмена состоялось после ее обращения.

«Я к ним обращалась в связи с состоянием отца и нарушением его прав. Правда, наши права на встречу с отцом уже обеспечиваются. Однако есть трудности, каждый раз в больнице меня несколько часов заставляют ждать, ссылаясь на необходимость получения разрешения полиции. А те, заявляют, что нужен приказ от начальства, дескать, мы доложили, ждем ответа. Сотрудники омбудсмена должны были уделить внимание к данному вопросу с самого начала и без моего обращения, ведь о нарушении прав отца писали СМИ. С другой стороны, сейчас главное требование отца – это его освобождение. Но в любом случае я благодарна, что сотрудники аппарата посетили отца», - сказала Хази.

Она отметила, что 17 января Ягублу продолжал голодовку. «Пока мы сегодня еще не увиделись с ним. Нам дают встречи во второй половине дня. Но мы с ним условились, что пока он сам не сообщит о прекращении голодовки, мы будем считать, что он продолжает акцию», - сказала Хази.

В больнице, где сейчас находится политик, воздержались от комментариев о его состоянии, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять информацию о состоянии пациентов посторонним лицам.

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