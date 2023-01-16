Мост через реку восстановлен в Тырныаузе после схода селя

16 января 2023, 20:05

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В Тырныаузе восстановлен пешеходный мост, снесенный в 2017 году селевым потоком, теперь он защищен от разрушения при сходах селя, сообщил глава Эльбрусского района.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа 2017 года после схода селевого потока в Тырныаузе был разрушен пешеходный мост Герхожан-Су и введен режим ЧС. Были эвакуированы 978 человек. Они вернулись в дома утром 15 августа, но в тот же день власти вновь начали эвакуацию людей из зоны подтопления. На этот раз были эвакуированы 420 человек, которые смогли попасть в свои дома лишь 16 августа.

Снесенный селевым потоком в 2017 году пешеходный мост в Тырныаузе восстановили и защитили от подобных явлений, заявил сегодня и. о. главы администрации района Курман Соттаев. "Завершено строительство пешеходного моста через реку Герхожан-Су. Старый мост, построенный еще в советские времена, был полностью снесен селевым потоком, обрушившимся на город Тырныауз в 2017 году. Для того чтобы поднять мост над селепропускным лотком, специалисты установили бетонные опоры высотой более 4 м. Такая высота позволит избежать разрушения конструкции при сходе селевых масс", - приводит его слова ТАСС.

Длина однопролетного моста составляет 39 метров, а высота - 2,8 метра. Мост связывает два детских сада, дворец культуры и школы. По словам Соттаева, после разрушения предыдущего моста жители добирались до них по федеральной дороге, что занимало гораздо больше времени. "Средства на восстановление были выделены из республиканского бюджета", - цитирует Соттаева агентство.

Напомним, геофизики в 2018 году предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. "Потенциал селевых потоков в бассейне реки Герхожан-Су огромен, и в будущем не предполагается снижения селевой активности", - заявил, в частности, и.о. заведующего отделом экологических исследований Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт.

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