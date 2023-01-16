Суд в Тбилиси смягчил наказание осужденным за смерть Лашкаравы

16 января 2023, 16:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция в Тбилиси сократила с пяти до четырех лет срок лишения свободы шестерым осужденным по делу о смерти телеоператора Лексо Лашкаравы.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля 2022 года Тбилисский горсуд назначил по пять лет лишения свободы обвиняемым в нападении на журналистку Миранду Багатурию и оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкараву. По делу проходили шесть человек: Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе и Акакий Накашидзе. Чихладзе был признан также виновным в нападении на оператора Общественного телевидения Илью Твалиашвили, который получил травму глаза и перенес сложную операцию.

Тбилисский апелляционный суд сегодня сократил осужденным срок наказания на один год, до четырех лет лишения свободы. Прокуратура заявила, что обжалует это решение, сообщает телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Апелляционная инстанция признала осужденных виновными в физическом насилии в отношении журналистов и телеоператоров, но сочла их невиновными в организации насилия, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Судья Майя Тетраули оправдала осужденных по статье 225 УК Грузии (организация насилия), но признала их виновными по статье 126 УК Грузии (насилие), уточнило издание.

Напомним, 11 июля 2021 года родственники нашли мертвым Лексо Лашкараву, который был сильно избит 5 июля того же года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Смерть Лашкаравы вызвала значительный общественный резонанс, в частности, журналисты потребовали отставки правительства. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" включила Лашкараву в список журналистов, убитых при выполнении профессиональных обязанностей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.