Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смерти Гаглоева

16 января 2023, 14:54

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от воронежских следователей доложить ему о ходе доследственной проверки обстоятельств смерти бойца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Гаглоев был найден мертвым в поезде на территории Воронежской области, его тело отправили в местный морг, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", силовики, по словам источников в правоохранительных органах, не нашли признаков насильственной смерти на теле бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева. По предварительной версии, Гаглоев умер от тромбоэмболии, сообщил один из источников. Пассажир, который ехал с Гаглоевым, слышал, как он сначала спал и храпел, а потом затих, сообщил другой источник.

15 января стало известно, что Гаглоев был найден мертвым в вагоне поезда, ехавшего из Москвы во Владикавказ. По одной из версий, Гаглоев был задушен подушкой, источники не исключили, что причиной убийства могли стать активные поиски бойцом ММА своей тёти Риммы Гаглоевой – гадалки, которая пропала в Чечне.

Управление СКР по Воронежской области организовало доследственную проверку после того, как в поезде Москва - Владикавказ было обнаружено тело мужчины. Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления представить доклад о ходе доследственной проверки, говорится в публикации на сайте и в телеграм-канале СКР.

Воронежское управление ведомства, по состоянию на 14.50 мск, сделало в своем телеграм-канале репост этой публикации, но не сообщило дополнительную информацию.

Тело Георгия Гаглоева сняли с поезда на станции в Лисках Воронежской области утром 14 января и отправили в местный морг. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия лёгочной артерии, сообщило 15 января со ссылкой на собственный источник «Вести Воронеж». Ранее источники сообщали, что тело Гаглоева было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

Транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу, которому подведомственны происшествия на транспорте в Воронежской области, не сообщило, по состоянию на 14.50 мск, на своем сайте и на странице во "ВКонтакте" о смерти пассажира.

Напомним, 6 февраля 2022 года тетя Гаглоева Римма Гаглоева ехала на такси из аэропорта Грозного в Ингушетию, а затем перестала выходить на связь. Позже машина таксиста была найдена около границы Ингушетии и Чечни. Георгий Гаглоев предположил, что причиной исчезновения женщины могло стать занятие гаданием и снятием сглаза.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усомнились в связи исчезновения Гаглоевой с оккультизмом. Преследования людей, занимающихся оккультизмом в Чечне, обычно ограничивается публичным порицанием, а в Ингушетии и Северной Осетии случаев преследования гадалок в последние годы не было, отметили они.

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