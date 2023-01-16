Жители 22 сел Бабаюртовского района остались без энергоснабжения

16 января 2023, 07:37

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В Бабаюртовском районе Дагестана из-за аварийного отключения без электроснабжения остались 22 села, общая численность жителей которых составляет более 46 тысяч человек, сообщили в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", обильные осадки привели к авариям на линиях электропередачи в Дагестане, и местные жители с 11 января жалуются на массовые отключения электричества. 13 января жители поселка Караман-2 под Махачкалой вышли на акцию протеста, они указали, что четвертые сутки лишены электроснабжения. 15 января "Россети Северный "Кавказ" отчитались, что специалисты устранили последствия аварий. В ответ на это махачкалинцы заявили, что в городе продолжаются проблемы с подачей света.

В Бабаюртовском районе Дагестана произошло аварийное отключение электроснабжения, без света осталось 22 населенных пункта с населением 46 372 человека, в том числе 11 595 детей, сообщила пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

"В 04.28 [мск] 16.01.2023 года от диспетчера филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения в Бабаюртовском районе. Для ликвидации происшествия привлечено две бригады от Бабаюртовской РЭС. Причина отключения уточняется", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Бабаюрт облачная погода при температуре +5 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 17 января также прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до +4 градусов, скорость ветра понизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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