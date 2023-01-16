Источник сообщил о смерти Гаглоева из-за тромбоэмболии

16 января 2023, 06:45

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Следов насильственной смерти на теле бойца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева, чье тело было найдено в вагоне поезда, не обнаружено, по предварительной версии, он умер из-за тромбоэмболии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 15 января в вагоне поезда "Москва - Владикавказ" было найдено тело бойца ММА из Северной Осетии Георгия Гаглоева. По одной из версий, Гаглоев был задушен подушкой в вагоне.

Вечером 6 февраля 2022 года таксист Адам Арсаев из Ингушетии вез пассажирку из Северной Осетии Римму Гаглоеву (МВД Северной Осетии на своем сайте назвало ее Екатериной Джеиранидис) из аэропорта Грозного, а затем они перестали выходить на связь. Позже машина Арсаева была найдена неподалеку от границы Ингушетии и Чечни. 10 февраля 2022 года племянник Риммы Гаглоевой боец ММА Георгий Гаглоев предположил, что причиной ее исчезновения могло стать занятие гаданием и снятием сглаза.

Признаков насильственной смерти на теле Георгия Гаглоева не обнаружено, пишет 15 января "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следственно-оперативная группа выезжала. Там признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, молодой человек умер от тромбоэмболии", - приводит издание слова источника.

По данным источника, пассажир, который ехал с Гаглоевым, слышал, как он сначала спал и храпел, а потом затих. Без признаков жизни его обнаружили, когда начали будить в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что Георгий Гаглоев ранее обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске тети и таксиста Адама Арсаева. Позже глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение Гаглоевой и Арсаева. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск, следком Ингушетии сообщил о начале расследования дела об убийстве двух пропавших.

11 февраля 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усомнились в связи исчезновения Гаглоевой с оккультизмом. Преследования людей, занимающихся оккультизмом в Чечне, обычно ограничивается публичным порицанием, а в Ингушетии и Северной Осетии случаев преследования гадалок в последние годы не было, отметили они.

Напомним, в Чечне в 2013 году развернулась первая волна гонений на экстрасенсов и знахарей. На фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами десятки людей были задержаны, некоторые из них пропали без вести. После этого кампания пошла на спад. Спустя шесть лет в регионе начался новый виток гонений на колдунов. Аналитики это объяснили погоней властей за рейтингом, поскольку эта кампания нашла поддержку у многих мусульман.

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