15 января 2023, 21:59

Оперштаб Кабардино-Балкарии сообщил о ситуации с коронавирусом

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За месяц в республике от коронавируса умерло два человека. Всего с начала эпидемии выздоровели 71 703 человека, 1 925 скончались, отчитался оперштаб Кабардино-Балкарии.

По состоянию на 15 января в республике исследовано 1 593 377 тестов на COVID-19. Подтверждено 73 699 случаев заражения, в том числе 9 за минувшие сутки. Всего за время наблюдений выздоровели 71703 пациента, 1925 скончались, со ссылкой на сообщение республиканского Оперативного штаба по профилактике коронавируса,сообщило РИА КБР.

Минздрав Кабардино-Балкарии ежедневно публикует данные по числу заболевших коронавирусом. Так, по данным на 15 января, за последние сутки выявлены два человека госпитализировано, трое выздоровело, умерших нет. За месяц наибольшее число госпитализированных было 10 января - 10 человек, днем ранее, 9 января было выявлено максимальное число случаев за день - девять. За месяц от коронавируса умерло 2 человека. 

Данные по числу заболевших гриппом или ОРВИ не приводятся.

"Кавказский узел" также сообщал, что в июле руководство службы скорой помощи Нальчика приняло решение сократить число бригад, работающих с больными коронавирусом, и отменило стимулирующие выплаты медперсоналу за работу в условиях распространения COVID-19. Медработники в ответ потребовали восстановить доплаты, связанные с пандемией.

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Примечание:

"Обращение медработников к Минздраву Кабардино-Балкарии вызвало резонанс в соцсети", "Пользователи соцсети призвали закрыть на карантин школы Кабардино-Балкарии", "Коков признал проблемы с вакцинацией от COVID-19 в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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