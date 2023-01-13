В регионах юга России резко выросло число граждан-банкротов

13 января 2023, 13:46

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Лидером по судебным банкротствам в 2022 году стал Краснодарский край. Сильно выросло число банкротств физических лиц в Ингушетии, Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года Ставрополье возглавило антирейтинг по числу банкротств среди регионов СКФО.

Темпы роста персональных банкротств в России в 2022 году в целом замедлились до 44%. Но в ряде регионов их число выросло в разы - в Ингушетии, Чечне, Республике Алтай и на Сахалине, следует из данных "Федресурса" - Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Число личных банкротств в России, как через суд, так и во внесудебном порядке, составило 285,3 тысячи случаев. Статус банкрота через суд получили более 278,1 тыс. человек, а через МФЦ - 7118 граждан, пишет со ссылкой на "Федресурс" РБК.

Больше всего судебных банкротов в абсолютных показателях было в Краснодарском крае (около 14 тыс. человек), Московской области (13,5 тыс.), Москве (13,4 тыс.), Башкирии (11 тыс.), Свердловской области (около 11 тыс.) и Санкт-Петербурге (10,4 тыс.). В плане же динамики более чем в три раза выросло число судебных банкротств физлиц в Ингушетии (с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м) и Чечне (с 158 до 511). Более чем вдвое увеличилось число граждан-банкротов в Республике Алтай (с 201 до 463), Сахалинской области (с 331 до 709), Дагестане (с 579 до 1222), Кабардино-Балкарии (с 490 до 991) и Красноярском крае (с 1878 до 3767).

Темпы роста количества добровольных банкротств снизились, поскольку с момента появления самой процедуры прошло уже более семи лет, но они остаются достаточно высокими, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга, считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

По мнению советника практики разрешения споров и расследований Level Legal Services Евгения Перкунова, рост обращений граждан для банкротства в 2021-2022 годах можно объяснить общей экономической ситуацией, количеством невозвращенных кредитов и иных долгов.

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