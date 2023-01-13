Суд отказал семье сочинцев в переселении из аварийного барака

13 января 2023, 05:00

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Краевой суд в Краснодаре проигнорировал доводы Гузель Гильмановой, которую мэрия Сочи отказалась переселять из ветхого дома в благоустроенное жилье. Дом Гильмановой признан аварийным еще в 2020 году, но очередь его расселения не подошла, заявил "Кавказскому узлу" сотрудник департамента имущественных отношений Сочи.

"Кавказский узел" писал, что жильцы ветхого барака на Сухумском шоссе в Сочи, в том числе семья Гузель Гильмановой, много лет добиваются переселения в благоустроенное жилье. Дом признан аварийным, однако мэрия в 2021 году отказалась предоставить его обитателям другие квартиры, ссылаясь на отсутствие денег.

Краснодарский краевой суд 12 января отказался удовлетворить апелляционную жалобу инвалида детства Гузель Гильмановой на отказ в переселении из аварийного барака. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" после заседания суда в Краснодаре рассказала сама Гильманова.

Гильманова обжаловала решение Хостинского районного суда Сочи, который 5 октября отказался переселить ее вместе с пятью членами семьи в благоустроенное жилье. На заседаниях суда женщина пыталась доказать, что состояние ветхого дома опасно для жильцов - барак трижды затапливало, а его коммуникации после трех сходов селя были серьезно повреждены.

«Судьи не отреагировали на наши доводы, проигнорировали ссылки на статьи закона и заняли позицию мэрии. Мы будем готовить кассационную жалобу на это решение, но его мы еще не получили», - заявил адвокат Алексей Шак, предоставленный семье «Кавказским узлом».

Решение суда неправомерно, поскольку мэрия, отказавшаяся предоставить семье Гильмановой другое жилье по соцнайму, сама признала дом на Сухумском шоссе аварийным и опасным для проживания, подчеркнул Шак. По оценке адвоката, обжалование решения в кассационной инстанции займет не меньше трех месяцев.

Гузель Гильманова недавно перенесла сложную операцию и нуждается в реабилитации. Ухудшение своего здоровья она связывает с бытовыми условиями в аварийном жилье. «На стенах плесень, дышать нечем, замерзаем без отопления. Барак трещит, в один прекрасный день можем оказаться под обломками. Власти просто издеваются над нами, а ведь дом их, муниципальный. Такие дома не должны существовать. В городе строится новое жилье, но только все на продажу, муниципальные квартиры передаются приезжим чиновникам, а не сочинцам которые живут в нечеловеческих условиях и стоят в очереди много лет», - посетовала она.

Гильманова уверена, что судьи даже не вникали в доводы адвоката. «Полагаю, что решение было принято ими заранее. В суде не было ни прокурора ни самих ответчиков, - администрации Сочи, за них все решили сами судьи не зная их мнение и аргументы отказа», - добавила женщина.

Барак, в котором живет Гильманова с семьей, был признан аварийным в 2020 году, однако "очередь на его расселение еще не подошла", заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента имущественных отношений Сочи.

«Мы расселяем людей по программе переселения из аварийного жилья из домов, признанных аварийными ранее, чем дом Гильмановой. В Сочи дефицит свободного фонда социального назначения. Пусть либо сама покупает жилье, либо ждет очереди», - заявил чиновник, который отказался представиться.

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