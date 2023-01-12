Жалобы жильцов на состояние дома в Черкесске привлекли внимание следователей

12 января 2023, 18:47

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В подъездах одного из домов по улице Гутякулова в Черкесске давно не проводился ремонт, а начисления за коммунальные услуги необоснованно завышены, пожаловались жильцы. В отношении управляющей компании и мэрии начата проверка по жалобе жильцов, сообщил Следком.

Публикация о плохом состоянии дома № 22 по улице Гутякулова в Черкесске была размещена 8 января в Telegram-канале "Шалтай болтай 09", на который подписаны 6078 человек.

"Ремонта в подъезде не было лет 10. Сырость в квартире из-за того, что на стенах стал сыпаться цемент. Первое ЖКУ. Обращались к директору. Писала заявление. Бесполезно. А теперь еще и огромные платежи за отопление. Жильцы просят разобраться с начислениями за отопление за декабрь 2022 года. Подорожание должно быть 9%. А начисления пришли в среднем на тысячу рублей больше", - говорится в сообщении. К нему приложены фотографии подъездов, на которых видны стены с облупившейся краской.

10 января администраторы канала вновь привлекли внимание к ситуации в доме на улице Гутякулова. "Просим жилинспекцию и ОНФ (Общероссийский народный фронт - Прим. "Кавказского узла") вмешаться в данную ситуацию. Неужели Первому ЖКУ не хватает собираемых платежей хотя бы на то, чтобы покрасить и побелить стены в подъездах?" - указано в сообщении.

На обращение отреагировало управление Следкома по Карачаево-Черкесии. "В сети Интернет размещена информация с жалобами проживающих в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Гутякулова города Черкесска, на управляющую компанию и условия проживания. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике проводится процессуальная проверка", - сообщило ведомство.

Следователями проведен осмотр жилого дома, опрос жильцов дома, сотрудников управляющей компании и мэрии Черкесска, также проводится "изъятие документов". "При осмотре жилого дома установлено, что в подъездах имеются многочисленные дефекты, и они требуют косметического ремонта, на лестничных площадках оконные проемы заделаны фанерой и полиэтиленовыми пакетами, а также имеется ряд иных недостатков", - указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пообещало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что жильцы дома №7 по улице Гутякулова в ноябре и декабре 2021 года дважды пожаловались на то, что многодетные семьи живут в ветхом здании бывшего общежития, не имея средств на покупку или аренду другого жилья, и попросили помощи в переселении. Администрация президента переадресовала их первую жалобу правительству Карачаево-Черкесии. Во втором обращении жильцы попросили президента взять жалобу под личный контроль и помочь с расселением из аварийного здания.

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