12 января 2023, 17:48

Пятеро военных из Волгоградской области погибли на Украине

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Младшие сержанты Тимур Сариев и Михаил Чернухин, ефрейтор Илья Шкурин, рядовые Владислав Иванов и Андрей Черничкин погибли на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 201 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный глава электросетей Дубовского района Александр Архипов стал 196-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младшие сержанты Тимур Сариев и Михаил Чернухин, ефрейтор Илья Шкурин, рядовые Владислав Иванов и Андрей Черничкин погибли на Украине, следует из сегодняшнего сообщения на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва" о передаче орденов Мужества их родным. 

Илье Шкурину было 26 лет, Он окончил школу № 110 в Волгограде, а затем бакалавриат и магистратуру политехнического университета. Затем Илья заключил контракт. У него осталась дочь, сообщило сегодня издание V1.

Андрею Черничкину из поселка Мирного Новониколаевского района было 19 лет, он погиб 16 сентября 2022 года, говорится в публикации. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 201 жителя Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в военной операции уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Администрация Казбековского района сообщила о гибели двух военных на Украине", "Боец ЧВК "Вагнер" из Карачаево-Черкесии убит на Украине", "Военный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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