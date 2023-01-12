Пятеро военных из Волгоградской области погибли на Украине

12 января 2023, 17:48

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Младшие сержанты Тимур Сариев и Михаил Чернухин, ефрейтор Илья Шкурин, рядовые Владислав Иванов и Андрей Черничкин погибли на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 201 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный глава электросетей Дубовского района Александр Архипов стал 196-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младшие сержанты Тимур Сариев и Михаил Чернухин, ефрейтор Илья Шкурин, рядовые Владислав Иванов и Андрей Черничкин погибли на Украине, следует из сегодняшнего сообщения на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва" о передаче орденов Мужества их родным.

Илье Шкурину было 26 лет, Он окончил школу № 110 в Волгограде , а затем бакалавриат и магистратуру политехнического университета. Затем Илья заключил контракт. У него осталась дочь, сообщило сегодня издание V1.

Андрею Черничкину из поселка Мирного Новониколаевского района было 19 лет, он погиб 16 сентября 2022 года, говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 201 жителя Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в военной операции уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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