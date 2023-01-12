Абхазские ветераны призвали парламент принять закон об импичменте президенту

12 января 2023, 14:20

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События января 2020 года нанесли огромный вред имиджу и правовой системе Абхазии, легитимность нынешней власти вызывает вопросы, заявила организация ветеранов "Аруаа".

Как писал "Кавказский узел", 9 января 2020 года в Сухуме сотни людей собрались у здания администрации президента и захватили его, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. На следующий день Верховный суд удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. 12 января, после решения Хаджимбы об отставке, протестующие покинули здание администрации президента. Парламент принял отставку Хаджимбы и назначил и.о. президента Валерия Бганбу. Отставка Хаджимбы и смена президента Абхазии не повлияют на отношения республики с Россией, указали тогда сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Леонид Калашников.

В связи с третьей годовщиной событий 9-12 января 2020 года ветераны "Аруаа" выступили с заявлением. В нем они поставили под сомнение "легитимность нынешней власти". Авторы заявления напомнили, что в то время Хаджимбе был поставлен жесткий ультиматум и он покинул пост президента Абхазии.

"Понимаем, что тройное убийство на набережной, которое осудили и власти, и все общество, стало детонатором тех событий. Судебный процесс по данному делу продолжается в течение трех лет и все еще остается незавершенным. Когда "Амцахара" делает в наш адрес, в адрес своих боевых товарищей оскорбительные заявления, заступаясь за нынешнего премьер-министра, мы бы рекомендовали оглянуться на путь, пройденный вами как партией власти хотя бы за последние три года, особенно в разрезе предвыборных обещаний, которые давали кандидат в президенты А. Бжания и нынешний премьер-министр", - сказано в заявлении, опубликованном сегодня на странице представителя организации Темура Гулии в Facebook*.

22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения. Одна из них, официантка Доминика Акиртава, скончалась в больнице 3 декабря. Суд поместил подозреваемых под стражу. Позднее выяснилось, что два жителя Абхазии, арестованные по делу о стрельбе на набережной, ранее работали в силовых структурах.

Ветераны заявляют, что сегодня "очевиден провал во всех сферах жизнедеятельности". "Мы видели провал при мероприятиях по вакцинации наших граждан от COVID-19, видим энергетический кризис с тотальным повышением цен за энергию и топливо, огромную инфляцию, дефицит бюджета страны, проблемы в обороноспособности страны, желание распродать стратегические активы государства под видом инвестиций", - говорится в заявлении "Аруаа".

Авторы документа указали на то, что некоторые сторонники власти "требуют от прокуратуры призвать к ответу лидеров "Аруаа" за выражение собственного мнения". "Подобные меры, как допрос, арест и т.д., "Аруаа" не заставят изменить своего мнения и позиции. Очень надеемся, что парламент примет закон "Об импичменте" и смена власти в Абхазии будет проходить законным путем, через выборы или решением законодателей", - сказано в заявлении. В нем также указано, что оно принято Высшим советом "Аруаа" 12 января 2023 года.

Напомним, 4 января стало известно, что отдел дознания МВД по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению общественной организации ветеранов "Аруаа", которая 27 декабря 2022 года возмутилась решением президента Аслана Бжании наградить Александра Анкваба орденом "Честь и Слава". Прокуратура потребовала проверить подлинность заявления "Аруаа", не исключив, что в нем содержится клевета.

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