Начальник ростовской колонии признал вину в изготовлении оружия

12 января 2023, 10:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший начальник колонии в Константиновске, обвиняемый в организации производства холодного оружия в исправительном учреждении, признал вину и его дело суд рассмотрит в особом порядке, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении начальника колонии было возбуждено в марте 2022 года. Согласно версии следствия, сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области с апреля 2021 года по февраль 2022 года незаконно, не имея лицензии, организовал на территории исправительного учреждения изготовление холодного оружия и привлек к работе отбывающих наказание осужденных.

По данным следствия, подполковник организовал производство осужденными ножей, стилетов, шашек и других подобных предметов с апреля 2021 года - когда он только был назначен на эту должность. Помещение и оборудование для производства были предоставлены одним из осужденных. "Средствами от продажи указанных изделий начальник учреждения распоряжался по личному усмотрению", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Заключенные делали оружие до февраля 2022 года, пока работу цеха не пресекли оперативники. После возбуждения дела дома и на рабочем месте у начальника колонии прошли обыски, в ходе которых оперативники изъяли более 39 предметов, 30 из которых - холодное оружие, написал вечером 11 января со ссылкой на пресс-службу ведомства "Коммерсант".

У учреждения не было лицензии на производство подобных предметов. "В колонии могли производить сувенирную продукцию, но лицензии на производство холодного оружия не было", - сказал источник в правоохранительных органах, слова которого приводит издание.

По информации источника, следствие не определяло, куда конкретно поставлялось оружие и какая прибыль была извлечена от его производства. "Но есть, например, конкретные данные о нарушениях при производстве четок. Для одного ИП заключенные сделали партию в деревообрабатывающем цеху. [Начальник ИК] получил за готовую продукцию 376 тысяч рублей, а на расчетный счет ИК внес только 48 тысяч рублей как за ремонт четок", - отметил он.

На стадии следствия обвиняемый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Как пояснил его адвокат Игорь Пронченко, суд не будет исследовать материалы уголовного дела, а рассмотрит только сведения, характеризующие личность подсудимого.

Бывший начальник колонии обвиняется в незаконной организации изготовления холодного оружия, превышении должностных полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 4. ст. 223, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 165 УК России). Дело было возбуждено в марте 2022 года. Вскоре после этого подполковник был уволен из уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Ростовской области.

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