Инцидент с аттракционом на площади Махачкалы вызвал критику в адрес чиновников

12 января 2023, 08:02

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На центральной площади Махачкалы у одного из аттракционов оторвался ряд кресел в тот момент, когда на них сидели люди. Местные жители потребовали в соцсетях наказать чиновников, которые разрешили эксплуатацию устройства, не прошедшего должную проверку, а в мэрии заявили, что инцидент произошел из-за скачка напряжения.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года махачкалинцы высказали в сети возмущение, что установленные перед новогодними праздниками на центральной площади города аттракционы – платные.

На центральной площади Махачкалы обрушился один из аттракционов, сообщил минувшей ночью паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

К записи прикреплены два ролика. На кадрах одного из них показан обрушившийся аттракцион с людьми. В частности видно, что одна сторона ряда с креслами, на которых сидят люди, упала. Другая сторона остается закрепленной. У места ЧП собираются другие местные жители. На втором ролике показано, как люди, которые катались на аттракционе, выбираются из него. Действие на обоих роликах происходит в темное время суток.

На 08.00 мск эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 156 тысяч пользователей, набрала 75 отметок "нравится" и 150 комментариев. Большая часть их авторов сочла, что происшествие случилось из-за неисправности аттракциона.

"Всегда боялась на них кататься", – написала Аля Алиева.

"А я на нем катался в прошлом году, так и знал, что не так что-то", – заявил пользователь Riz Abd.

"Проверять надо каждый раз перед запуском", – отметил Расул Устарханов.

"Я уже много лет не катаюсь на наших аттракционах, они все не проходят техобслуживание", – считает Karim Benzema.

"Всегда всё небрежно у нас делают, вот поэтому случилось ЧП", – считает Фатима Сулейманова.

"Махачкалинские аттракционы опасны", – заявил пользователь с ником Dior Dior.

"Хорошо, что всё обошлось", – подчеркнул пользователь Purple Panda.

Публикация про ЧП с аттракционом на площади Махачкалы была также размещена 11 января в Instagram-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей. На 08.00 мск эта запись набрал 1136 отметок "нравится" и 75 комментариев.

"Самое главное, что без жертв. С остальным, будем надеяться, разберутся компетентные люди и накажут виновных", – написал пользователь mama.vdagestane.

"Надо привлечь администрацию парка к ответственности. Это повезло, что ни с кем ничего не случилось, а могло бы", – считает boroh_27.

"Они когда привозят аттракционы, их хотя бы проверяют, смазывают, нет? Так же можно людей убить", – написал пользователь gereev_ya.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Обрушившийся аттракцион будет вывезен с площади. В результате ЧП пострадавших нет, сообщила пресс-служба мэрии Махачкалы. "В ходе работы произошёл скачок напряжения, ввиду чего сработал механизм аварийной остановки аттракциона. Ответственным специалистам управления торговли поручено вывезти вышедший из строя аттракцион", – сказано в сообщении, опубликованном 11 января в Telegram-канале пресс-службы.

Напомним, ранее власти Махачкалы отказались от фейерверков на Новый год. В городе были установлены несколько ёлок, а также прошел ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации, сообщил в мэрии. Чтобы сэкономить на фоне проведения спецоперации на Украине, от новогодних торжеств также решили отказаться власти ряда других регионов юга России.

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