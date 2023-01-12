12 января 2023, 06:12

Задержан подозреваемый в поджоге архива ФСИН на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержанный житель Краснодарского края объяснил поджог филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району желанием согреться, сообщили в МВД. 

Как писал "Кавказский узел", около 800 дел бывших заключенных, сгорели, по данным источника, ночью 9 января в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края. Основной версией возникновения пожара источник назвал поджог.

Подозреваемый в поджоге был задержан сотрудниками полиции и краевого ФСБ, им оказался 34-летний местный житель. Мужчина признался, что проник в административное здание и развел там огонь.

"По словам задержанного, он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание", - цитирует сообщение регионального управления МВД 11 января "Интерфакс-Юг".

Видео с допросом задержанного мужчины опубликовал телеканал "Кубань-24" в своем Telegram-канале. Человек, чье лицо скрыто, рассказывает, что гулял по улицам, будучи пьяным, "забрел в какое-то здание" погреться и "неосознанно" устроил там пожар.

Уголовное дело расследуется по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" (часть 2 статьи 167 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

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Примечание:

"Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата", "Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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