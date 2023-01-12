Задержан подозреваемый в поджоге архива ФСИН на Кубани

12 января 2023, 06:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержанный житель Краснодарского края объяснил поджог филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району желанием согреться, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", около 800 дел бывших заключенных, сгорели, по данным источника, ночью 9 января в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края. Основной версией возникновения пожара источник назвал поджог.

Подозреваемый в поджоге был задержан сотрудниками полиции и краевого ФСБ, им оказался 34-летний местный житель. Мужчина признался, что проник в административное здание и развел там огонь.

"По словам задержанного, он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание", - цитирует сообщение регионального управления МВД 11 января "Интерфакс-Юг".

Видео с допросом задержанного мужчины опубликовал телеканал "Кубань-24" в своем Telegram-канале. Человек, чье лицо скрыто, рассказывает, что гулял по улицам, будучи пьяным, "забрел в какое-то здание" погреться и "неосознанно" устроил там пожар.

Уголовное дело расследуется по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога" (часть 2 статьи 167 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.