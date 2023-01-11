11 января 2023, 13:22

Житель Владикавказа наказан за видеоролик в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мужчина признан виновным в распространении экстремистских материалов после публикации видеоролика в соцсети, сообщило МВД по Северной Осетии.

По данным ведомства, 36-летний житель Владикавказа разместил в социальной сети видеоролик, который признан экстремистским.

Мужчина обвинен по статье 20.29 КоАП России (производство и распространение экстремистских материалов), сообщило МВД Северной Осетии сегодня в своем Telegram-канале.

Ведомство не уточняет, какое именно решение вынес суд. Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере от одной до трех тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Кабардино-Балкарии местная жительница была признана виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях. Суд назначил ей условный срок.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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