Житель Владикавказа наказан за видеоролик в соцсети

11 января 2023, 13:22

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Мужчина признан виновным в распространении экстремистских материалов после публикации видеоролика в соцсети, сообщило МВД по Северной Осетии.

По данным ведомства, 36-летний житель Владикавказа разместил в социальной сети видеоролик, который признан экстремистским.

Мужчина обвинен по статье 20.29 КоАП России (производство и распространение экстремистских материалов), сообщило МВД Северной Осетии сегодня в своем Telegram-канале.

Ведомство не уточняет, какое именно решение вынес суд. Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере от одной до трех тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Кабардино-Балкарии местная жительница была признана виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях. Суд назначил ей условный срок.

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