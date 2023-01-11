11 января 2023, 11:49

Офис "Единого единого национального движения" подвергся нападению в Гори

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Неизвестные напали на офис "Единого национального движения" в Гори, в здании выбиты окна.

Как писал "Кавказский узел", это уже не первое нападение на офисы "Единого национального движения" в Грузии. В марте 2022 года неизвестные расписали нецензурными надписями офисы оппозиционного "Единого национального движения" в Гори, Каспи и Тбилиси. В партии обвинили в нападении "Грузинскую мечту".

Нападение на офис "Единого национального движения" произошло в Гори вечером 10 января. В здании выбиты окна. Члены оппозиционной партии проинформировали об инциденте правоохранительные органы, передает грузинский телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в октябре 2021 года офис партии подвергся нападению в Рустави, неизвестные пытались попасть в само помещение, но им помешали активисты. Два человека получили травмы.

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Примечание:

"Директор тбилисской клиники отказался отпустить Саакашвили в суд", "Грузинская оппозиция анонсировала акции солидарности с Саакашвили в Европе и США", "Напавший на Георгия Киртадзе задержан в Аджарии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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