Суд передал государству изъятые у Магомедова акции Дальневосточного пароходства

11 января 2023, 09:18

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Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства, конфискованные у бывшего сенатора от Дагестана Магомеда Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно, что в Хамовническом райсуде Москвы началось рассмотрение иска Генпрокуратуры к владельцам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESCO). Ведомство потребовало вернуть государству акции компании, заявив, что изначально они были куплены на коррупционные доходы братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми и спрятаны от конфискации.

По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов приобрел в 2012 году контрольный пакет ПАО "Дальневосточное морское пароходство", чтобы легализовать часть дохода, полученного в период работы сенатором. Кроме денег, которые, по версии следствия, Магомедов получил незаконно, он также привлек кредиты на 800 миллионов долларов. Чтобы скрыть конечных владельцев ПАО "Дальневосточное морское пароходство", акции были распределены между связанными с Магомедовым компаниями и людьми. Адвокат Магомедова Михаил Ошеров заявил, что его подзащитный никогда не имел отношения к покупке акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство".

Хамовнический суд Москвы в заседании, которое закончилось в ночь на 11 января, удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства, сообщил адвокат Михаил Ошеров. "Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства акций", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Согласно решению суда, в доход государства обращены 92,4% акций пароходства. Заседание началось утром 10 января и, несмотря на протесты представителей ответчиков, продолжалось около 16 часов. После полуночи адвокаты покинули заседание и суд продолжил рассматривать дело в их отсутствие.

"Все ответчики зал судебного заседания покинули, после чего началась стадия прений и без исследования документов суд удалился в совещательную комнату и вынес решение", - цитирует Ошерова агентство.

Ответчиками по делу проходили Магомед Магомедов и еще 12 физических и юридических лиц, которые владели 92,4% акций FESCO, информирует сегодня BFM.ru.

Ответчики сообщили, что обжалуют судебное решение, при этом некоторые из них полагают, что апелляция станет простой формальностью. По их данным, после обращения в доход государства акции окажутся в распоряжении Росимущества, которое затем проведет аукцион по их продаже. Сама конфискация, по их мнению, на деятельность FESCO не повлияет, а лишь приведет к смене ее собственников, пишет "Коммерсант".

Напомним, 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам, а его брата Магомеда Магомедова - к 18 годам колонии строгого режима, признав их виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей. Приговор вынесен с многочисленными нарушениями, защита будет обжаловать его, заявил адвокат Магомеда Магомедова.

Ранее суд в Москве удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении совладельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, остальное их имущество будет конфисковано.

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