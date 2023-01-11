11 января 2023, 01:44

Запрет на использование беспилотников введен в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Решение о запрете использования беспилотников принято в связи с требованиями безопасности, отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя указ о запрете использования беспилотных гражданских воздушных судов в небе над республикой.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов в республике.

10 января Сергей Меняйло в своем телеграм-канале прокомментировал введение запрета. "В современных условиях беспилотные летательные аппараты - это далеко не всегда оборудование, которое применяется в мирных целях. Это может быть и средство разведки, и средство поражения - вариантов подобного применения беспилотников много", - написал, в частности, он.

По слова Меняйло, решение о запрете принято на основании происшествий, которые произошли с применением дроном "как в приграничных регионах России, так и во внутренних". "И к этому нужно отнестись не как к ущемлению прав, а как к необходимой мере: ограничения в использовании беспилотников вызваны требованиями безопасности – мы стремимся снизить уровень возможных угроз, не более того", - подытожил он.

Указ №454, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан 29 декабря, он вступил в законную силу. В нем говорится, что в воздушном пространстве над территорией Северной Осетии запрещено "использование беспилотных гражданских воздушных судов". Запрет не распространяется на федеральные госорганы, госорганы республики Северная Осетия, органы местного самоуправления, организации, которые выполняют гособоронзаказ, организации топливно-энергетического комплекса и организации по договорам с упомянутыми выше органами.

"Кавказский узел" также писал, с 12 декабря запрет на полеты беспилотников был введен в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря, исключение сделано лишь для государственных ведомств, а в Волгоградской области - с 31 декабря.

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Примечание:

"Инцидент с падением обломков неизвестного объекта напугал жителей Волгоградской области", "Запрет на полеты беспилотников на Кубани осложнит работу силовиков, сельхозпроизводителей и экоактивистов", "Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов"."

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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