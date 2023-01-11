Защита Бахтияра Гаджиева обеспокоена его состоянием после возобновления голодовки

11 января 2023, 00:46

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Уже на вторые сутки возобновленной голодовки у активиста Бахтияра Гаджиева возникли слабость и головокружения, но он намерен продолжать акцию до освобождения из-под стражи, заявили адвокат Зибейда Садыгова и правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. Вечером 28 декабря он прекратил акцию по настоянию пожилых родителей и представителей общественности. 29 декабря суд не удовлетворил ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест, защита обжаловала это решение. 9 января жалоба не была удовлетворена и Гаджиев возобновил голодовку. 10 января суд разрешил Бахтияру Гаджиеву телефонные разговоры и встречи, но только с близкими родственниками.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

У Бахтияра Гаджиева уже на второй день возобновленной голодовки возникли проблемы со здоровьем, сообщил исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров со ссылкой на адвоката, который посетил Гаджиева 10 января в бакинском СИЗО.

«Бахтияр чувствовал себя неважно, уже на второй день голодовки после короткого перерыва у него начались головокружения. Это и вполне ожидаемо, поскольку после двухнедельной голодовки он полностью не оправился, и тем не менее, Бахтияр полон решимости продолжать голодовку. Он просил передать, чтобы больше никто к нему не обращался с просьбой прекратить голодовку, поскольку в этот раз намерен идти до конца. Вот это нас сильно беспокоит», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что активист находится под наблюдением врачей. «Бахтияр Гаджиев после первой голодовки все еще оставался в медпункте СИЗО и сейчас он там под наблюдением медработников. Однако мы беспокоимся, что он может отказаться от медицинской помощи, когда она окажется необходимой», - отметил правозащитник.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила, что Гаджиев во время встречи выглядел вялым, но отказался прекратить голодовку по просьбам защитников. Она отметила, что в прошлый раз активист остановил голодовку в надежде на справедливость, а теперь, когда суд оставил его под стражей, больше не намерен этого делать.

«Мы с моим коллегой, адвокатом Бахтияром Гаджиевым (тезка и однофамилец активиста) встретились с Бахтияром Гаджиевым в бакинском СИЗО-1. Он сообщил, что официально обратился к руководству СИЗО с заявлением о голодовке. Он сказал, что после двухнедельной голодовке еще не полностью восстановил свое здоровье, но тем нее намерен вновь не принимать пищу. Чувствовалось, что он не может долго стоять на ногах от головокружения, ноги у него тряслись», - рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Решением суда от 10 января, которое частично сняло запрет на телефонные разговоры и свидания, Гаджиев удовлетворен, однако не считает его достаточным для прекращения голодовки, добавила она. «Его главное требование - освобождение из заключения», - сказала адвокат.

Аресты Бахтияра Гаджиева и Тофига Ягублу привлекли внимание Госдепартамента США, представитель ведомства 9 января осудил эти нарушения прав человека в Азербайджане. «Мы глубоко обеспокоены арестом и задержанием Бахтияра Гаджиева и Тофига Ягублу. Мы призываем власти оперативно их освободить», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на ежедневном брифинге. Он также подчеркнул, что США приывают правительство Азербайджана «уважать права своих граждан, включая право на мирное выражение взглядов», цитирует слова Прайса информагентство Turan.

Возобновление голодовки может привести к тяжелым последствиям для организма Гаджиева, считает независимый врач, профессор Адиль Гейбулла, который ранее посещал активиста в СИЗО и назначал ему поддерживающие капельницы.

«Повторная голодовка может очень скоро привести к полному истощению резервов организма. Сначала истощаются жировые ресурсы, потом резервы в мышцах, потом в организме начинаются уже необратимые негативные дегенеративные процессы. У разных людей этот процесс может занимать разное время, все зависит от индивидуальных особенностей. Я, конечно, пожелал бы, что такой способный человек как Гаджиев не находился в тюрьме. Я не хотел бы чтобы он проводил голодовку, но это его выбор. Я со своей стороны, если мне будет предоставлена возможность, готов вновь обследовать его и сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия голодовки», - сказал Гейбулла корреспонденту «Кавказского узла».

Комментариями представителей Пенитенциарной службы «Кавказский узел» пока не располагает.

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