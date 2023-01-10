Уборка снега во Владикавказе стала проблемой для городских властей

10 января 2023, 10:30

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратил внимание на сугробы на владикавказских улицах и потребовал от мэрии своевременно их чистить от снега. Такими вопросами как уборка снега должны заниматься местные власти, а не глава республики, заявили владикавказцы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 января на границе с Грузией, на КПП "Верхний Ларс" образовалась пробка из легковых и грузовых машин из-за обильного снегопада. Водители в соцсетях рассказали, что на Военно-Грузинской дороге гололед и плохая видимость. За последние три дня спасатели несколько раз вводили ограничения на трассе. 9 января число фур, которые образовали очередь на "Верхнем Ларсе", достигло 615.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло раскритиковал власти Владикавказа за плохую уборку снега. Видеорепортаж, на кадрах которого показано аппаратное совещание под руководством Меняйло, опубликовала на своем сайте ГТРК "Алания". Глава республики обратился к мэру Владикавказа Вячеславу Мильдзихову.

"Захлебнулись в снегу, я правильно понимаю, Вячеслав Эльбрусович?" – спросил Меняйло.

"Мы хорошо отработали, дело в том, что когда снег идет, мы по технологиям не имеем права убирать, в течение шести часов должен реагент работать", – ответил ему Мильдзихов.

"Вячеслав Эльбрусович, отбросьте все технологии, о которых говорите. В одном регионе местная дума установила порядок уборки снега после того, как он будет 20 сантиметров. Снег надо убирать по мере его выпадения, и не обязательно ждать. Сейчас коммунальные службы бросьте, чтобы вдоль бордюров убрали снег, а то они прошлись, на бордюры накидали, и сугробы сами делаем", – сказал Меняйло.

Видео с критикой Меняйло относительно уборки снега во Владикавказе было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП / Владикавказ", на который подписаны более 102 тысяч пользователей. На 10.05 мск эта публикация набрала 50 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев. Часть их авторов раскритиковала администрацию Владикавказа.

"То есть, если бы Меняйло не поручил убрать снег, то и не убрали бы?" – спросил Сергей Безуглов.

"Почему глава республики должен давать такие поручения? Городские власти, где ваша работа?" – задалась вопросами Адриана Даниш.

"Сначала бы со снегом на тротуарах справились", – написала Олеся Симарёва.

"Можно тротуары хотя бы песком посыпать?" – спросила Магрипа Харипуллаевна.

Другая часть комментаторов указала на другие проблемы в городе. "Машины вдоль бордюров сначала уберите", – призвал Рустам Басаев.

"Цены на такси урегулируйте, на городском транспорте невозможно уехать", – пожаловался пользователь с ником Владимир Россия.

"Мало того, что цены поднимают маршрутчики, так ещё и долго ждать маршрутки", – отметила Светлана Засеева.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня во Владикавказе облачная погода при температуре воздуха -9 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 11 января ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до -12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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