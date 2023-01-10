10 января 2023, 00:41
Азербайджанский солдат погиб в воинской части
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Военнослужащий Вусал Мамедов совершил суицид в одной из воинских частей Гянджи, сообщила военная прокуратура Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибли не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.
9 января военная прокуратура города Гянджи сообщила о гибели военнослужащего Мамедова Вусала Акиф оглу, пишет report.az.
По данным ведомства, гибель военного произошла в результате суицида. При этом погибший применил огнестрельное оружие. При этом в сообщении не указывается номер воинской части, где произошел инцидент, сообщает Meydan.tv.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 октября в воинской части Нахичевани от огнестрельного ранения погиб солдат азербайджанской армии Маил Кязимов.
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Автор: "Кавказский узел"