10 января 2023, 00:41

Азербайджанский солдат погиб в воинской части

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Военнослужащий Вусал Мамедов совершил суицид в одной из воинских частей Гянджи, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибли не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

9 января военная прокуратура города Гянджи сообщила о гибели военнослужащего Мамедова Вусала Акиф оглу, пишет report.az.

По данным ведомства, гибель военного произошла в результате суицида. При этом погибший применил огнестрельное оружие. При этом в сообщении не указывается номер воинской части, где произошел инцидент, сообщает Meydan.tv.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 октября в воинской части Нахичевани от огнестрельного ранения погиб солдат азербайджанской армии Маил Кязимов.

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Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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