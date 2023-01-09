Оставлен в силе приговор волгоградскому подростку по делу о подготовке теракта

09 января 2023, 16:08

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Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор подростку из Волгограда, осужденному по делу о подготовке нападения на школу. Защита решила обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил отправить его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер.

Школьник был арестован в июне 2020 года, тогда ему было 14 лет. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

Сегодня коллегия судей военного апелляционного суда в Московской области рассмотрела апелляционную жалобу на приговор подростку. Осужденный и его мать принимали участие в заседании по видеосвязи из зала военного гарнизонного суда Волгоградской области, а лично на заседании присутствовали адвокат осужденного Андрей Гордеев и сотрудник прокуратуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Гордеев.

По словам адвоката, он просил суд отменить решение Южного окружного суда и прекратить судебное преследование его подзащитного. Однако коллегия приняла решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить приговор в силе.

"Будем подавать в установленные сроки жалобу в Верховный суд после того, как получим на руки решение суда", - сказал Андрей Гордеев.

Напомним, одноклассник подростка заявил в суде первой инстанции, что не считает себя потерпевшим и не слышал лично угроз от него. Большинство свидетелей обвинения узнали об обстоятельствах дела из СМИ уже после задержания подростка и впоследствии просто пересказывали обнародованную информацию, отметил адвокат.

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