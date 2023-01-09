Глава электросетей Дубовского района погиб на Украине

09 января 2023, 13:53

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Мобилизованный глава электросетей Дубовского района Александр Архипов погиб на Украине, сообщили в администрации райцентра. С начала военной операции официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 196 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 7 января стало известно, что 56-летний майор Олег Самсонов погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 195 уроженцев Волгоградской области.

48-летний глава электросетей Дубовского района Александр Архипов погиб в военной операции, сообщил глава городского поселения Дубовка Владимир Новиченко. "Представитель воинской части сообщил нам, что тело Александра Архипова везут из Ростовской области. Дата похорон пока неизвестна, но скорее всего церемония прощания состоится завтра в Дубовке", - приводит сегодня его слова ИА "Высота 102".

Сотрудник администрации уточнил, что Архипова как лейтенанта запаса мобилизовали 21 сентября 2022 года, погиб он 5 января, информирует агентство.

Александр Архипов был выпускником военной кафедры ВолГАУ, а в последние годы возглавлял Дубовские электросети, пишет сегодня V1.ru. "В сентябре был мобилизован. Уехал почти сразу на Украину. Недавно был ранен, домой приезжал. И вот такая весть пришла. Двое деток у него остались", - приводит издание слова одного из знакомых убитого.

Информацию о гибели Александра Архипова подтвердили в военном комиссариате, сообщив, что он погиб в звании лейтенанта, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 196 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в военной операции уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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