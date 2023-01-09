Хоккейный клуб "Сочи" повторил антирекорд лиги

09 января 2023, 08:35

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Игроки хоккейного клуба "Сочи" проиграли команде петербургского СКА со счетом 3:6. Это поражение стало 19-м подряд, и "Сочи" повторил антирекорд, который установил девять лет назад московский "Спартак". Комментаторы в соцсети связали серию неудач сочинской команды с нехваткой опыта у игроков.

8 января в Сочи во дворце спорта "Большой" состоялась встреча хоккейных команд "Сочи" и петербургского СКА. Сочинская команда проиграла со счетом 3:6. Это стало её 19-м поражением подряд, и таким образом команда повторила антирекорд, который установил в сезоне 2013/2014 годов московский "Спартак", передал минувшей ночью "Чемпионат".

"Сочи" последний раз одерживала победу 15 ноября 2022 года. Команда тогда одолела уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:3, отметил "Интерфакс".

Пост о том, что "Сочи" повторила антирекорд, установленный девять лет назад "Спартаком", был опубликован минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на которую подписаны более 1,7 млн пользователей. На 08.40 мск эта запись набрала 704 отметки "нравится" и 114 комментариев. Большая часть их авторов сочла, что причиной серии поражений сочинских хоккеистов стала нехватка опыта.

"Правильно, продают хороших игроков, взамен покупают или берут в аренду неизвестных никому молодых (талантов). Только почему-то молодые таланты в конечном итоге остаются просто молодыми. Думаю, стоит задуматься о смене стратегии", – заявил Valery Keshishyan.

"Я не болельщик "Сочи", но все равно жалко этот клуб. Соперником у них был СКА. Тут сразу видно было кто победит. Конкуренции в КХЛ никакой, если СКА может купить хороших игроков, то "Сочи" не может позволить. Хорошие игроки в основном выбирают клубы, которые либо хорошо играют, либо могут предложить кучу денег", – написал Ярослав Стяжкин.

"[Повторили антирекорд] и это притом, что у них проходила Зимняя Олимпиада. Построили им там кучу стадионов зимних. Пока слабо. В них ещё не выработался ген настоящих хоккеистов", – считает Регина Баранова.

"Команда молодая, ничего страшного, пройдут годы, и они покажут свой мастер класс", – написал Рим Валиев.

Следующий матч "Сочи" проведет 10 января с "Витязем". Хоккейный клуб "Сочи" был основан в 2014 году. О том, что в городе Сочи появится хоккейный клуб, стало известно после Зимних Олимпийских игр 2014 года, для которых в городе были построены десятки спортивных объектов, напомнил также "Спорт Экспресс".

О том, какие спортивные объекты были построены в Сочи для проведения зимних Олимпийских игр, читайте в справке "Кавказского узла" "Олимпиада-2014: спортивные объекты в Сочи".

Напомним, что XXII зимние Олимпийские игры прошли в Сочи в феврале 2014 года. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты и многие жители города-курорта.

Под олимпийские объекты проходило изъятие земель, для чего был утвержден президентом России порядок их изъятия. Этот закон, помимо прочего, регулировал вопросы изъятия и предоставления земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир.

Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Цена Олимпиады".

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