Повышение взносов на капремонт расстроило астраханцев

09 января 2023, 07:40

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В Астраханской области с 1 января примерно на 20 процентов повысились взносы в фонд капремонта, сообщила замминистра строительства и ЖКХ региона Ольга Бойправ. Взносы на капремонт увеличиваются регулярно, но ремонт домов при этом делается редко или же не делается вообще, заявили в соцсети местные жители.

По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Ольги Бойправ, с 1 января минимальный размер взносов на капитальный ремонт общедомового имущества и многоквартирных домов в Астраханской области повысился на 2 рубля за квадратный метр.

Таким образом, размер платы за капремонт поднялся с 8,5 до 10,5 рубля за квадратный метр для многоквартирных домов без лифтов и с 10 до 12 рублей за квадратный метр для домов с лифтами. В процентах для домов без лифтов увеличение составило 23,5%, а для домов с лифтами – на 20%, передал 8 января "Каспий Инфо".

Пост о повышении с 1 января в Астраханской области взносов на капремонт был опубликован 8 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 125 тысяч пользователей. На 07.00 мск 9 января эта запись набрала 13 отметок с реакцией пользователей и 15 комментариев. Большая часть их авторов высказала возмущение.

"Народ все беднеет, а все цены, кроме человеческой жизни – растут", – написал Алексей Огурцов.

"Надо уменьшать", – заявил Clay Stanley.

"Сделайте собственный счёт и платите, зачем вам капремонт?" – спросил Санек.

"Все эти сборы на капремонт настоящее мошенничество. Собирают деньги за услугу, которую возможно окажут в будущем. Ну, где такое видано?" – задался вопросом Андрей Петров.

"Вообще интересно, в Астрахани хоть один дом отремонтировали за счёт средств этого так называемого фонда?" – спросил Вячеслав Шатохин.

"Ремонт домов не делают. Прилегающих территорий тоже не благоустраивают. Примером вам посетите микрарайон "Спутник". Нет площадок детских, даже парка маленького нет. Дороги разбиты. В некоторых придомовых территориях не делался ремонт со времен СССР. А деньги платим куда, непонятно", – пожаловался Александр Николаев.

"Повышать тариф на капремонт мы, конечно, станем, а вот делать капремонт, который платим долгое время – это большой вопрос. Эта замминистра спросить у людей не хочет, как он проводится и проводится ли он вообще? Мой дом стали красить в 2020 году, одну сторону покрасили и с концами. В фонд капремонта звонить бесполезно, говорят шаблонными фразами, а как брать плату, так они всегда первые", – возмутился Алексей Васин.

"Алексей, так же. Покрасили фасад. Поменяли трубы отопления. Заставили демонтировать стояки с холодной и горячей водой, купить сушилки. И пропали. Второй год их ждём. Интересно, можно в таком случае в прокуратуру писать?" – ответил ему Алекс Кравченко.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, жители Астрахани и Астраханской обрасти ранее неоднократно жаловались на разбитую инфраструктуру. Так в Астрахани 18 декабря 2022 года произошли массовые аварии на канализационных сетях, и в результате ряд улиц оказался подтоплен нечистотами. Кроме того, ранее, 11 декабря 2022 года астраханцы пожаловались, что из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах Астрахани образовалась наледь, и что это привело к заторам. Местные власти тогда отчитались, что на улицы выведены рабочие и техника для устранения льда на дорогах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.