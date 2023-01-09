Многодетная мать из Ставрополья оштрафована за дискредитацию армии

09 января 2023, 01:51

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На 40 тысяч рублей оштрафовал суд мать троих детей из Ставропольского края Веру Воинскую за публикацию, признанную дискредитирующей российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября в суд на Ставрополье поступил административный протокол Веры Воинской по статье о дискредитации российских военных.

Жительница Ставрополя Вера Воинская, в отношении которой был составлен административный протокол о дискредитации российской армии, оштрафована на 40 тысяч рублей, пишут 8 января "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола стал комментарий, который Воинская оставила под публикацией об участии жителя Ставрополя в спецоперации на Украине.

В суде ставропольчанка признала вину и попросила назначить ей минимальное наказание (штраф в 30 тысяч рублей), так как является матерью трех маленьких детей, говорится в постановлении суда, опубликованном 8 января. Решение, как следует из данных в картотеке суда, вступит в законную силу 10 января.

Напомним, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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