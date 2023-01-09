09 января 2023, 01:51

Многодетная мать из Ставрополья оштрафована за дискредитацию армии

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На 40 тысяч рублей оштрафовал суд мать троих детей из Ставропольского края Веру Воинскую за публикацию, признанную дискредитирующей российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября в суд на Ставрополье поступил административный протокол Веры Воинской по статье о дискредитации российских военных.

Жительница Ставрополя Вера Воинская, в отношении которой был составлен административный протокол о дискредитации российской армии, оштрафована на 40 тысяч рублей, пишут 8 января "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола стал комментарий, который Воинская оставила под публикацией об участии жителя Ставрополя в спецоперации на Украине.

В суде ставропольчанка признала вину и попросила назначить ей минимальное наказание (штраф в 30 тысяч рублей), так как является матерью трех маленьких детей, говорится в постановлении суда, опубликованном 8 января. Решение, как следует из данных в картотеке суда, вступит в законную силу 10 января.

Напомним, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.  Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Критика в адрес Путина привела жительницу Кисловодска к штрафу в 30 тысяч", "Ставрополец обвинен в дискредитации российских вооруженных сил", ""Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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