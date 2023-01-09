Власти Абхазии отчитались об активном бронировании мест в отелях на лето

09 января 2023, 00:52

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Предстоящий курортный сезон будет не хуже, чем в 2022 году, когда в Абхазии отдохнули более миллиона человек, прогнозирует министерство туризма Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии с 1 января перестали взимать курортный сбор. По их словам, он не давал значительного финансового эффекта, но создавал дополнительную нагрузку на работников налоговых органов.

В Абхазии активно бронируются места отелях на летние месяцы, сообщила 8 января ТАСС начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии министерства туризма Инара Бения.

По ее словам, ожидается, что курортный сезон 2023 года будет не хуже, чем в 2022 году, "когда на отдыхе и экскурсиях побывали 1 миллион 150 тысяч человек". При этом уточнила, что бронирование есть в крупных объектах размещения, тогда как мелкие в начале февраля начнут выстраивать ценовую политику и займутся продажей путевок.

Бения также уточнила, что много зависит от того, насколько удачно будет выстроена ценовая политика. "Если цены будут соответствовать предоставляемым услугам, комфорту и качеству, то сезон будет неплохим", - предположила она.

На сегодняшний день в Абхазии зарегистрировано 788 объектов размещения, в которых насчитывается 39 323 койко-места, сообщает "Спутник Абхазия".

Ранее власти Абхазии решили упростить для туристов переход границы с Россией. Туристы жаловались, что пересечение границы занимает несколько часов. В министерстве туризма Абхазии 23 июля 2022 года заявили, что в условиях возросшего турпотока обе стороны работают над этой проблемой.

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