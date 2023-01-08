Следком отреагировал на планы застройки участка рядом с братской могилой под Новороссийском

08 января 2023, 22:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В селе Мысхако под Новороссийском у Братской могилы советских воинов, которая является объектом культурного наследия регионального значения, предприниматели хотят возвести гостиницу, заявили местные жители. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за ветхого состояния уникального мемориала "Новая Земля" в Новороссийские на сотрудников Минкульта Кубани заведено уголовное дело о халатности.

Глава Следкома отреагировал на обращение жительницы Мысхако о неправомерном переводе земельного участка рядом с воинским захоронением в Краснодарском крае под коммерческое строительство.

В связи с этим обращением Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дел.Также Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову расследовать уголовное дело по данному факту и представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах, со ссылкой на пресс-службу следкома сообщила 8 января "Живая Кубань".

Находящийся на границе с мемориалом земельный участок был переведен в категорию под коммерческое строительство в 2021 году. Ранее целевое назначение земли являлось зоной размещения объектов образования, предполагающая строительство музея памяти Великой Отечественной войны. В конце минувшего года строители начали возводить здесь забор, информирует издание "Новороссийский рабочий".

"Никто не знает точных границ братской могилы. Экспертизы границ захоронения с эксгумацией не проводилось. Так как в могиле захоронены более 4362 человек, ее площадь не может быть равна площади небольшого участка, около 200 квадратных метров, которым она ограничена на кадастровой карте. Поэтому по факту соседствующий участок, который отдан под гостиницу, нельзя не считать продолжением братской могилы. Любое строительство на нем до проведения экспертизы с эксгумацией останков воинов недопустимо, так как может быть вскрыта братская могила. Ведь никто не может утверждать где она заканчивается. В этом случае останки павших героев будут извлечены и выброшены как строительный мусор, что является святотатством, кощунством и преступлением", - приводит слова активистки из села Мысхако Ольги Лебедевой издание "Новороссийск Онлайн".

Братская могила в Долине смерти около Колдун-горы села Мысхако является групповым захоронением воинов Красной Армии, которые погибли в боях на Малой Земле и умерли от ран в центральной части города в сентябре 1943 года. Здесь же похоронен Герой Советского Союза Рубахо Филипп Яковлевич, снайпер морской пехоты. Памятник был установлен в 1962 году. Его автор - участник боев на Малой земле во время Великой Отечественной войны, новороссийский скульптор Николай Божененко. На мемориале увековечено 4500 имен защитников Новороссийска. После реконструкции в 2020 году на территории воинского захоронения установили 16 обелисков и нанесли на них имена погибших бойцов. Ранее здесь было выбито всего 44 фамилии, сообщается на сайте управления культуры администрации Новороссийска.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.