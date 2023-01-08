Полицейский задержан по делу об убийстве в Тбилиси

08 января 2023, 20:55

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Сотрудник полиции задержан по подозрению в убийстве начальника отдела детективов полиции Тбилиси.

Начальник отдела детективов Тбилисского полицейского управления Александр Шекеладзе был убит в ночь на 8 января шестью выстрелами из огнестрельного оружия в жилом доме Мгебришвили в Диди Дигоми.

По подозрению в убийстве задержан действующий сотрудник МВД, временно отстраненный от работы из-за психологических проблем, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Информацию об убийстве и задержании подозреваемого подтвердили в МВД, сообщает сегодня «ИнтерпрессНьюс».

Расследование начато по статьям 108 и 236 УК Грузии (умышленное убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия), пишет агентство.

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