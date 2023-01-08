Родственники умершего волгоградца потребовали проверки действий врачей

08 января 2023, 20:00

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Житель Волгограда умер, не получив необходимую медпомощь в нескольких больницах, заявили его родственники, потребовав проверить действия врачей. Областной комитет здравоохранения отчитался о начале проверки.

64-летний житель Волгограда Сергей Чирков умер 2 января, рассказала племянница умершего Вера Полтева. По ее словам, в тот день около 5.30 мск мужчина почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. "Он жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание", - пояснила она.

По словам женщины, приехавшие врачи увезли пациента в больницу с предварительным диагнозом «предынфарктное состояние», но в больнице по результатам рентгеновского обследования ему диагностировали внебольничную пневмонию, сообщает сегодня ИА "Высота 102".

Пациента перенаправили в другую больницу, где врач после осмотра решила сделать мужчине компьютерную томографию грудной клетки, при этом диагностировав острый бронхит и направив в еще одну больницу. "Туда он приехал в 8.30, а описание КТ было сделано только в 9 утра. Это исследование показало, что у него […] отек легких и двухсторонний гидроторакс (скопление избыточной жидкости в плевральной полости)", - приводит слова Веры Полтевой агентство.

По данным родственников, Сергей Чирков несколько часов ждал врача, который ехал из дома. "Наконец-то приехал врач, сказал, что у него «острый бронхит» и отпустил домой, рекомендовав обратиться на следующий день в поликлинику по месту жительства", - рассказала Вера Полтева.

По ее словам, дядя вернулся домой примерно в 15:40, а в 16.00 его состояние резко ухудшилось. "Боли в груди усилились, начался сильный кашель с обильной пенистой мокротой. Вновь приехала скорая. Врачи пытались реанимировать дядю, который к тому времени уже находился без сознания, но уже сделать ничего не могли. В 17.00 констатировали его смерть, которая наступила из-за отека легких и обширного инфаркта", - рассказала она.

Родственники готовят обращение в прокуратуру и хотят настаивать на тщательной проверке действий врачей. "Мы хотим, чтобы действия этих врачей, а все фамилии и документы у нас есть, были тщательно проверены прокуратурой, комитетом здравоохранения", - процитировало Полтеву агентство.

Областной комитет здравоохранения инициировал проверку в связи с инцидентом. "Инициирована проверка внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, задействованных в оказании медицинской помощи указанному пациенту", - приводит сегодня слова сотрудника комитета здравоохранения Волгоградской области V1.ru.

На сайте облздрава, а также в телеграм-канале комитета и на странице во "ВКонтакте", по состоянию на 19.50 мск, нет информации о начале проверки.

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